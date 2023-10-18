Эта актриса — феномен: она ненавидит фанатов, а россияне считают ее номером один

По-настоящему талантливые артистки способны воплотить на экране любой образ. Божий одуванчик, роковая женщина, холоднокровная убийца и многодетная мать — наблюдая за игрой звездных красавиц, никогда не догадаешься, какие они в жизни. Некоторые любимицы публики не готовы ответить поклонникам взаимностью.

Юлия Ауг сыграла более сотни ролей в кино. Эта рыжая бестия снималась в таких картинах, как «Овсянки», «Екатерина», «Метод», «Крепостная», «Контейнер» и «Закрыть гештальт». При этом сама Ауг без стеснения говорит, что «не любить русских — это норма».

Слова кумира расстроили многих фанатов. Теперь почитатели таланта звезды уверены: она годами развлекала российскую публику лишь ради денег.