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Эта актриса — феномен: она ненавидит фанатов, а россияне считают ее номером один

18 октября 2023 21:00
Эта актриса — феномен: она ненавидит фанатов, а россияне считают ее номером один

Самая обаятельная стерва российского кино.

По-настоящему талантливые артистки способны воплотить на экране любой образ. Божий одуванчик, роковая женщина, холоднокровная убийца и многодетная мать — наблюдая за игрой звездных красавиц, никогда не догадаешься, какие они в жизни. Некоторые любимицы публики не готовы ответить поклонникам взаимностью.

Юлия Ауг сыграла более сотни ролей в кино. Эта рыжая бестия снималась в таких картинах, как «Овсянки», «Екатерина», «Метод», «Крепостная», «Контейнер» и «Закрыть гештальт». При этом сама Ауг без стеснения говорит, что «не любить русских — это норма».

Слова кумира расстроили многих фанатов. Теперь почитатели таланта звезды уверены: она годами развлекала российскую публику лишь ради денег.

«Какой бы она ни была, играет божественно», «Ненавистная натура, но играет божественно. Богом поцелованная гадина», — эмоционально высказываются о Юлии Ауг пользователи Сети.

Эта актриса — феномен: она ненавидит фанатов, а россияне считают ее номером один
Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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