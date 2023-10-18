Эта актриса — феномен: она ненавидит фанатов, а россияне считают ее номером один
Самая обаятельная стерва российского кино.
По-настоящему талантливые артистки способны воплотить на экране любой образ. Божий одуванчик, роковая женщина, холоднокровная убийца и многодетная мать — наблюдая за игрой звездных красавиц, никогда не догадаешься, какие они в жизни. Некоторые любимицы публики не готовы ответить поклонникам взаимностью.
Юлия Ауг сыграла более сотни ролей в кино. Эта рыжая бестия снималась в таких картинах, как «Овсянки», «Екатерина», «Метод», «Крепостная», «Контейнер» и «Закрыть гештальт». При этом сама Ауг без стеснения говорит, что «не любить русских — это норма».
Слова кумира расстроили многих фанатов. Теперь почитатели таланта звезды уверены: она годами развлекала российскую публику лишь ради денег.
«Какой бы она ни была, играет божественно», «Ненавистная натура, но играет божественно. Богом поцелованная гадина», — эмоционально высказываются о Юлии Ауг пользователи Сети.