Эта 63-летняя женщина шокировала людей детскими нарядами: стилисты сделали из нее конфетку

Героиня «Модного приговора» Галина с первых минут выпуска шокировала и зрителей, и экспертов шоу. В свои 63 года она старалась одеваться как маленькая девочка. И один из ее поклонников не выдержал настолько ярких образов, обратившись за помощью в шоу.

Эксперты решили подобрать наряд, который бы соответствовал ее возрасту. Они остригли косы Галины, оставив густое каре, и выбрали ей строгий фиолетовый костюм с длинной юбкой. И яркий цвет наряда, как уверены специалисты, должен был подчеркнуть природную жизнерадостность Галины.

Героиня программы осталась в восторге от преображения. Оценили его и пользователи Сети, посмотревшие выпуск. По их мнению, экспертам удалось превратить молодящуюся бабушку в эффектную женщину и подчеркнуть ее внутреннюю красоту.