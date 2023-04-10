Эта 100-килограммовая модель сводит мужчин с ума: только взгляните на нее (фото)

С ранних лет Хейли Хермс мечтала стать моделью. Маленькой девочкой она грезила, как будет ходить по подиумам и примерять самые изящные образы именитых дизайнеров. Но ее сверстники и даже близкие неустанно напоминали, что с таким большим весом модельный бизнес для Хейли закрыт навсегда.

Однако девушка не стала сдаваться и при первой возможности отправилась покорять агентства. Она обошла десятки кастингов, пока ее наконец-то не заметили. Модельных агентов не смутила ее внешность, которую они посчитали харизматичной и весьма привлекательной.

С того времени Хейли амбициозно покоряет модельный бизнес. Она не стесняется своего тела и тратит много времени на уход, а поклонники осыпают ее комплиментами. По словам фанатов, Хейли — воплощение женственности и одним лишь взглядом способна влюбить в себя кого угодно.