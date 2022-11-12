Естественная и редкая красота: внешность внучки Моргунова не оставит вас равнодушным

Евгения Моргунова – участника легендарного трио из комедий Леонида Гайдая – любила вся страна. На его счету почти сотня фильмов. Пусть во многом артист стал заложником роли Бывалого, но такой головокружительной карьере в кино можно только позавидовать.

Сложилась и личная жизнь актера. Со второй женой, Натальей Николаевной, Моргунов прожил в браке 34 года. У пары родилось двое сыновей – Антон и Николай.

Младший сын Николай подарил звездному отцу внучку Евгению.

Евгении Моргуновой 28 лет – и девушка выросла настоящей русской красавицей. Евгению назвали в честь легендарного деда. Девушка получила музыкальнее образование по классу виолончели, затем окончила театральное училище. Сегодня Моргунова является участницей состава столичного струнного оркестра и активно гастролирует.