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«Есть заранее договоренность»: правду о победителях шоу «Две звезды» озвучили во всеуслышание

12 июля 2023 16:25
«Есть заранее договоренность»: правду о победителях шоу «Две звезды» озвучили во всеуслышание

К такому поклонников проекта не готовили.

Финал шоу «Две звезды. Отцы и дети» поразил зрителей. Мало кто ожидал, что победу в популярном проекте отдадут одновременно трем парам участников.

Счастливчиками оказались Любовь Успенская и Татьяна Плаксина, Сергей Минаев и Сергей Минаев-младший, а также Сосо Павлиашвили и его сын Леван. Такой исход многим показался странным. И неспроста.

Скрыть правду о победителях вокального состязания не удалось. Во всеуслышание ее озвучил продюсер Евгений Орлов. Эксперт заметил, что победитель в любом конкурсе должен быть один. И предположил, что продюсеры шоу, побоявшись испортить отношения со звездами, пришли к подобному «компромиссу».

Кроме того, Орлов осудил подобную тактику. В беседе с порталом BLITZ+ специалист уточнил, что «если заранее есть договоренность», то нет интриги и куража, а без них состязание не представляет интереса ни для зрителей, ни для судей.

Фото: GlobalLookPress
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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