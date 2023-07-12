«Есть заранее договоренность»: правду о победителях шоу «Две звезды» озвучили во всеуслышание

Финал шоу «Две звезды. Отцы и дети» поразил зрителей. Мало кто ожидал, что победу в популярном проекте отдадут одновременно трем парам участников.

Счастливчиками оказались Любовь Успенская и Татьяна Плаксина, Сергей Минаев и Сергей Минаев-младший, а также Сосо Павлиашвили и его сын Леван. Такой исход многим показался странным. И неспроста.

Скрыть правду о победителях вокального состязания не удалось. Во всеуслышание ее озвучил продюсер Евгений Орлов. Эксперт заметил, что победитель в любом конкурсе должен быть один. И предположил, что продюсеры шоу, побоявшись испортить отношения со звездами, пришли к подобному «компромиссу».

Кроме того, Орлов осудил подобную тактику. В беседе с порталом BLITZ+ специалист уточнил, что «если заранее есть договоренность», то нет интриги и куража, а без них состязание не представляет интереса ни для зрителей, ни для судей.