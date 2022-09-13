«Есть за мной грешок»: за что Кобзон корил себя до конца дней

Филипп Киркоров, выступив на вечере памяти Иосифа Кобзона, выдал тайну ныне покойного артиста. Оказалось, что тот чувствовал себя виноватым перед поп-королем отечественной эстрады. На то у музыканта была веская причина.

При жизни Кобзон открыто называл экс-супруга Аллы Пугачевой своим преемником. Впрочем, столь высокого мнения о таланте Киркорова певец был далеко не сразу. Как оказалось, он поставил под угрозу успех исполнителя, когда не взял его в академию музыки имени Гнесиных.

За это Иосиф Давыдович, по уверению Киркорова, корил себя до конца дней. «Он говорил: „Есть за мной грешок“», — подметил артист в интервью порталу PROZVEZD . При этом музыкант заявил, что не держит зла на Кобзона. Филипп Бедросович подчеркнул, что его путь был бы совершенно иным, если бы тогда народный артист принял другое решение.