«Есть за мной грешок»: за что Кобзон корил себя до конца дней
Артист чуть было не поставил крест на карьере поп-короля.
Филипп Киркоров, выступив на вечере памяти Иосифа Кобзона, выдал тайну ныне покойного артиста. Оказалось, что тот чувствовал себя виноватым перед поп-королем отечественной эстрады. На то у музыканта была веская причина.
При жизни Кобзон открыто называл экс-супруга Аллы Пугачевой своим преемником. Впрочем, столь высокого мнения о таланте Киркорова певец был далеко не сразу. Как оказалось, он поставил под угрозу успех исполнителя, когда не взял его в академию музыки имени Гнесиных.
За это Иосиф Давыдович, по уверению Киркорова, корил себя до конца дней. «Он говорил: „Есть за мной грешок“», — подметил артист в интервью порталу PROZVEZD. При этом музыкант заявил, что не держит зла на Кобзона. Филипп Бедросович подчеркнул, что его путь был бы совершенно иным, если бы тогда народный артист принял другое решение.