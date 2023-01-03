Есть всего две причины, почему Сулейман предпочел Мехмета, а не Мустафу

Такие разные отношения Сулеймана с сыновьями в сериале «Великолепный век» не укрылись от внимания зрителей. Султан и не думал скрывать, что отдает предпочтение Мехмету, а не Мустафе. Для многих поклонников истории Османской империи этот факт стал неожиданностью, ведь именно старшему наследнику, рожденному от знатной наложницы Махидевран, благоволил народ.

Но такому поведению Сулеймана нашлись сразу два объяснения. И все они связаны с поступками Мехмета. Так, молодой человек понимал, что не станет правителем империи в обход старшего брата. Ему не было нужды соперничать за престол, поэтому он не спорил с отцом и уважительно к нему относился, чем заслужил расположение султана. Мустафа же, напротив, настраивал Сулеймана против себя постоянными конфликтами.

Замечал падишах и то, как молодые люди общаются с матерями. И здесь Мехмет тоже превзошел брата: Хюррем он не перечил, а искренне ее любил. Мустафа же не считался с мнением Махидевран. Все это отталкивало султана от старшего сына.