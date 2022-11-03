«Есть вероятность приворота»: состояние принца Гарри вызвало панику

Отношения принца Гарри и Меган Маркл начались в 2016 году, а спустя два года состоялась их свадьба. После этого супруги решили переехать в США и отказались от всех королевских титулов. Как уверены эксперты, причина таких перемен кроется во влиянии супруги на внука Елизаветы II, из-за которого он полностью изменился.

По словам королевского биографа Тины Браун, Меган Маркл полностью завладела своим мужем. Якобы супруга контролирует принца во всем, а он из-за этого чувствует большую зависимость от нее и становится другим человеком.

«Вся его личность изменилась. Это действительно печально», — признается эксперт в беседе с порталом Mirror.

Поклонники же полностью согласны с мнением королевского биографа. По мнению пользователей Сети, принц Гарри полностью изменился, что становится понятно из его бесед и поведения. При этом перемены оказались настолько резкими, что некоторые даже не исключают приворота.

«Как бы не было смешно, но все-таки есть вероятность приворота. Он стал безумным и не может без нее находиться ни дня», — пишут обеспокоенные фанаты.

Сам Гарри при этом готовит книгу откровенных мемуаров, которые, как уверены многие, могут положить конец его отношениям с королевской семьей. Якобы принц намерен разоблачить жителей Букингемского дворца, рассказав про все этапы своей жизни. Автобиография должна была выйти осенью этого года, но перенеслась из-за смерти Елизаветы.