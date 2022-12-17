Есть важная причина: почему на работу берут только красивых стюардесс

Стройные стюардессы в аккуратных красивых нарядах стали обязательной частью любого полёта. Среди бортпроводников всех авиакомпаний не встретишь ни одного полного человека. Это вовсе не предрассудки эйчар менеджеров, а необходимость.

Однажды компания American Airlines вычислила, что, избавившись всего от одной оливки из салата, можно легко сэкономить от 40 до 100 тысяч долларов в год. Таким образом, авиаперевозчикам выгоднее брать на работу худых стюардесс, которые создают меньше нагрузки в самолете.

Благодаря этому на полет уходит меньше топлива и, соответственно, денег.

Если полным женщинам никак нельзя устроиться бортпроводником, то у мужчин есть такая возможность. Однако они занимают в индустрии всего лишь 10%. В этом случае представители компаний руководствуются психологическими факторами. Считается, что женщина лучше успокоит нервного пассажира.