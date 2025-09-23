Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите

«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите

23 сентября 2025 18:08
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите

Список получился неожиданный, но уважаемый.

Многие песни, прозвучавшие в советских фильмах, вырывалась за пределы экрана и начинали жить сами по себе: их пели во дворах, на кухнях, они становились народными. И именно эта музыка до сих пор заставляет ностальгировать, когда мы включаем старое кино.

На днях телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» подвёл итоги зрительского опроса, где россияне выбирали фильмы с самыми любимыми песнями. Результаты получились не такие уж предсказуемые.

Какие фильмы попали в топ-5?

Первое место досталось приключенческому фильму «Земля Санникова» (1973). Для режиссёров Альберта Мкртчяна и Леонида Попова это был дебют, но зрители запомнили его навсегда — во многом благодаря песне «Есть только миг», которую исполнил Олег Анофриев.

Второе место занял двухсерийный мюзикл Леонида Квинихидзе «31 июня» (1978). Там, среди сказочной истории любви между XII и XXI веком, прозвучала композиция «Ищу тебя». 23-летняя Татьяна Анциферова записала её в квартире-композиторской студии Александра Зацепина — часть аппаратуры там была буквально собрана вручную.

«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите

Третье место — фильм Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» (1963). Заглавная песня «А я иду, шагаю по Москве» родилась буквально «с улицы»: по словам режиссёра, поэт Геннадий Шпаликов кричал слова будущей песни снизу, пока Данелия с оператором устанавливали аппаратуру на крыше ресторана.

А музыку написал Андрей Петров — именно она задала тот лёгкий, прогулочный ритм, который до сих пор ассоциируется с молодостью 60-х.

На четвёртой строчке расположились «Верные друзья» (1954) Михаила Калатозова — картина о товарищах, которые спустя 30 лет воплотили свою мечту о путешествии. Зрители запомнили целую подборку песен: «Романс Лапина», «Лодочка», «Верные друзья».

Пятое место — легендарное «Белое солнце пустыни» (1969). Кто хоть раз не напевал «Ваше благородие, госпожа удача»? Музыку к ней написал Исаак Шварц (ему даже предложил сотрудничество Акира Куросава в работе над фильмом «Дерсу Узала»), а слова — Булат Окуджава.

«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите

Какие киноленты вошли в топ-10?

А вот как выглядит общий рейтинг:

Место Фильм Год Процент голосов
1 «Земля Санникова» 1973 33%
2 «31 июня» 1978 30%
3 «Я шагаю по Москве» 1963 27%
4 «Верные друзья» 1954 26%
5 «Белое солнце пустыни» 1969 25%
6 «Формула любви» 1984 23%
7 «Ах, водевиль, водевиль» 1980 19%
8 «Гусарская баллада» 1962 15%
9 «Мы из джаза» 1983 14%
10 «Девушка с гитарой» 1958 8%

Вот так иногда одна песня способна сделать фильм бессмертным. В итоге тренды меняются, эпохи уходят, а песни продолжают звучать — и это лучшее доказательство их силы.

«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите

Ранее мы писали: Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)

Фото: Кадры из фильмов «Земля Санникова» (1973), «31 июня» (1978), «Я шагаю по Москве» (1963), «Белое солнце пустыни» (1969), «Мы из джаза» (1983)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР) Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР) Читать дальше 28 сентября 2025
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке» «Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке» Читать дальше 26 сентября 2025
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом» «В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом» Читать дальше 28 сентября 2025
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест) «Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест) Читать дальше 28 сентября 2025
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху» Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху» Читать дальше 28 сентября 2025
От грустного лица до матрешки с замком: угадаете 5 фильмов СССР по жутковатым зарубежным афишам? (тест) От грустного лица до матрешки с замком: угадаете 5 фильмов СССР по жутковатым зарубежным афишам? (тест) Читать дальше 28 сентября 2025
«Лучше бы его не было»: Бондарчук был чернее тучи на премьере «Они сражались за Родину» — упустил возможность всей жизни «Лучше бы его не было»: Бондарчук был чернее тучи на премьере «Они сражались за Родину» — упустил возможность всей жизни Читать дальше 28 сентября 2025
«Бежать и не вспоминать»: провал с рейтингом 4,1 ничему не научил — звезда «Служебного романа» заранее похоронила новый ремейк «Бежать и не вспоминать»: провал с рейтингом 4,1 ничему не научил — звезда «Служебного романа» заранее похоронила новый ремейк Читать дальше 28 сентября 2025
Белый халат, стетоскоп и немного романтики: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с медсёстрами? (тест) Белый халат, стетоскоп и немного романтики: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с медсёстрами? (тест) Читать дальше 27 сентября 2025
«Муля, тебе вредно много жидкости»: только рожденные в СССР вспомнят 5 фильмов по аппаратам с газировкой (тест) «Муля, тебе вредно много жидкости»: только рожденные в СССР вспомнят 5 фильмов по аппаратам с газировкой (тест) Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше