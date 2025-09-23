«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите

Многие песни, прозвучавшие в советских фильмах, вырывалась за пределы экрана и начинали жить сами по себе: их пели во дворах, на кухнях, они становились народными. И именно эта музыка до сих пор заставляет ностальгировать, когда мы включаем старое кино.

На днях телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» подвёл итоги зрительского опроса, где россияне выбирали фильмы с самыми любимыми песнями. Результаты получились не такие уж предсказуемые.

Какие фильмы попали в топ-5?

Первое место досталось приключенческому фильму «Земля Санникова» (1973). Для режиссёров Альберта Мкртчяна и Леонида Попова это был дебют, но зрители запомнили его навсегда — во многом благодаря песне «Есть только миг», которую исполнил Олег Анофриев.

Второе место занял двухсерийный мюзикл Леонида Квинихидзе «31 июня» (1978). Там, среди сказочной истории любви между XII и XXI веком, прозвучала композиция «Ищу тебя». 23-летняя Татьяна Анциферова записала её в квартире-композиторской студии Александра Зацепина — часть аппаратуры там была буквально собрана вручную.

Третье место — фильм Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» (1963). Заглавная песня «А я иду, шагаю по Москве» родилась буквально «с улицы»: по словам режиссёра, поэт Геннадий Шпаликов кричал слова будущей песни снизу, пока Данелия с оператором устанавливали аппаратуру на крыше ресторана.

А музыку написал Андрей Петров — именно она задала тот лёгкий, прогулочный ритм, который до сих пор ассоциируется с молодостью 60-х.

На четвёртой строчке расположились «Верные друзья» (1954) Михаила Калатозова — картина о товарищах, которые спустя 30 лет воплотили свою мечту о путешествии. Зрители запомнили целую подборку песен: «Романс Лапина», «Лодочка», «Верные друзья».

Пятое место — легендарное «Белое солнце пустыни» (1969). Кто хоть раз не напевал «Ваше благородие, госпожа удача»? Музыку к ней написал Исаак Шварц (ему даже предложил сотрудничество Акира Куросава в работе над фильмом «Дерсу Узала»), а слова — Булат Окуджава.

Какие киноленты вошли в топ-10?

А вот как выглядит общий рейтинг:

Место Фильм Год Процент голосов 1 «Земля Санникова» 1973 33% 2 «31 июня» 1978 30% 3 «Я шагаю по Москве» 1963 27% 4 «Верные друзья» 1954 26% 5 «Белое солнце пустыни» 1969 25% 6 «Формула любви» 1984 23% 7 «Ах, водевиль, водевиль» 1980 19% 8 «Гусарская баллада» 1962 15% 9 «Мы из джаза» 1983 14% 10 «Девушка с гитарой» 1958 8%

Вот так иногда одна песня способна сделать фильм бессмертным. В итоге тренды меняются, эпохи уходят, а песни продолжают звучать — и это лучшее доказательство их силы.

