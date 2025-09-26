Меню
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей

26 сентября 2025 19:05
Такой результат не смогла переплюнуть ни одна другая картина.

Советское кино оставило десятки картин, которые до сих пор смотрят с интересом и теплотой. Но за сухими цифрами посещаемости скрываются не просто рекорды, а целые эпохи — от послевоенных драм до остросюжетных боевиков конца 80-х.

В этой подборке собраны 10 самых кассовых фильмов киностудии имени Горького. Мы расположили их по возрастанию, исходя из количества зрителей, посмотревших ленты в год премьеры.

«Тихий Дон» (42,4 миллиона)

«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей

Экранизация романа Михаила Шолохова рассказывает о жизни донских казаков в годы Первой мировой и революции. Через судьбу Григория Мелехова зритель видит крах традиционного уклада и трагедию людей, оказавшихся между двумя эпохами.

«Сыщик» (43,6 миллиона)

«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей

Женька Кулик после армии идёт работать в милицию. Сначала ему поручают мелкие дела, но судьба сводит его с опасным бандитом, и у вчерашнего новичка появляется шанс доказать, что прозвище «сыщик» дано не зря.

«Несовершеннолетние» (44,6 миллиона)

«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей

Два друга возвращаются домой: один — после армии, другой — после тюрьмы. Вместе они сталкиваются с бандой подростков-хулиганов.

Чтобы вырвать ребят из криминала, герои предлагают им заняться спортом. Но лидер банды не собирается уступать, и вот уже борьба за авторитет превращается в настоящую войну характеров.

«Иван Бровкин на целине» (44,6 миллиона)

«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей

Сержант Иван Бровкин после армии едет поднимать целину. Сначала его считают предателем, но упорный труд делает его уважаемым бригадиром. Постепенно за ним приезжают близкие и друзья, и новая жизнь на целине превращается для героя в настоящее счастье.

«ЧП — чрезвычайное происшествие» (47,4 миллиона)

«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей

Танкер «Полтава» с грузом топлива захватывают сторонники Чан Кайши. Экипаж пытаются переманить на сторону врага обещаниями «свободы», а затем — угрозами и пытками. Фильм показывает историю борьбы, мужества и верности Родине в нечеловеческих условиях.

«Петровка, 38» (53,4 миллиона)

«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей

История оперативников московского уголовного розыска, расследующих серию дерзких ограблений. По случайности к бандитам попадает подросток, и именно через него милиции удаётся выйти на след опасного рецидивиста по кличке «Прохор».

Финал — напряжённое противостояние, в котором решается не только дело, но и судьбы героев.

«Офицеры» (53,4 миллиона)

«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей

Фильм охватывает почти полвека и показывает, как военное дело становится судьбой для целой семьи. Алексей Трофимов и его друг Иван Варавва проходят через Гражданскую и Великую Отечественную, а затем встречают новое поколение офицеров — сыновей и внуков.

Главная мысль звучит в финале:

«Есть такая профессия — Родину защищать».

«Маленькая Вера» (54,9 миллиона)

«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей

Острая драма о семье, где вечные ссоры и непонимание толкают дочь Веру к протесту и роковым решениям. Любовь, бунт, бытовые конфликты и трагический финал сделали фильм символом «перестроечного кино», впервые так откровенно показавшего трудные стороны жизни.

«А зори здесь тихие...» (66 миллионов)

«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей

Старшина Васков и пятеро девушек-зенитчиц сталкиваются с целым отрядом немецких диверсантов. Неравный бой превращается в подвиг: девушки гибнут одна за другой, но останавливают врага ценой своей жизни.

Фильм — гимн стойкости и памяти, одна из самых пронзительных военных драм советского кино.

«Пираты ХХ века» (87,6 миллиона)

«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей

Советский грузовой корабль «Нежин» становится жертвой пиратов. Моряков захватывают, лишают связи и пытаются уничтожить вместе с судном.

Но старший механик Сергей поднимает экипаж на борьбу, и пленники дают дерзкий отпор. В финале моряки обманом лишают бандитов их корабля и спасают друг друга.

Это самый кассовый фильм в истории советского кино — рекорд, который так и не был побит.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Сыщик» (1979), «Несовершеннолетние» (1976), «Иван Бровкин на целине»(1955), «ЧП — чрезвычайное происшествие» (1958), «Петровка, 38» (1980), «Офицеры» (1971)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
