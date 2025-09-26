«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей

Такой результат не смогла переплюнуть ни одна другая картина.

Советское кино оставило десятки картин, которые до сих пор смотрят с интересом и теплотой. Но за сухими цифрами посещаемости скрываются не просто рекорды, а целые эпохи — от послевоенных драм до остросюжетных боевиков конца 80-х.

В этой подборке собраны 10 самых кассовых фильмов киностудии имени Горького. Мы расположили их по возрастанию, исходя из количества зрителей, посмотревших ленты в год премьеры.

«Тихий Дон» (42,4 миллиона)

Экранизация романа Михаила Шолохова рассказывает о жизни донских казаков в годы Первой мировой и революции. Через судьбу Григория Мелехова зритель видит крах традиционного уклада и трагедию людей, оказавшихся между двумя эпохами.

«Сыщик» (43,6 миллиона)

Женька Кулик после армии идёт работать в милицию. Сначала ему поручают мелкие дела, но судьба сводит его с опасным бандитом, и у вчерашнего новичка появляется шанс доказать, что прозвище «сыщик» дано не зря.

«Несовершеннолетние» (44,6 миллиона)

Два друга возвращаются домой: один — после армии, другой — после тюрьмы. Вместе они сталкиваются с бандой подростков-хулиганов.

Чтобы вырвать ребят из криминала, герои предлагают им заняться спортом. Но лидер банды не собирается уступать, и вот уже борьба за авторитет превращается в настоящую войну характеров.

«Иван Бровкин на целине» (44,6 миллиона)

Сержант Иван Бровкин после армии едет поднимать целину. Сначала его считают предателем, но упорный труд делает его уважаемым бригадиром. Постепенно за ним приезжают близкие и друзья, и новая жизнь на целине превращается для героя в настоящее счастье.

«ЧП — чрезвычайное происшествие» (47,4 миллиона)

Танкер «Полтава» с грузом топлива захватывают сторонники Чан Кайши. Экипаж пытаются переманить на сторону врага обещаниями «свободы», а затем — угрозами и пытками. Фильм показывает историю борьбы, мужества и верности Родине в нечеловеческих условиях.

«Петровка, 38» (53,4 миллиона)

История оперативников московского уголовного розыска, расследующих серию дерзких ограблений. По случайности к бандитам попадает подросток, и именно через него милиции удаётся выйти на след опасного рецидивиста по кличке «Прохор».

Финал — напряжённое противостояние, в котором решается не только дело, но и судьбы героев.

«Офицеры» (53,4 миллиона)

Фильм охватывает почти полвека и показывает, как военное дело становится судьбой для целой семьи. Алексей Трофимов и его друг Иван Варавва проходят через Гражданскую и Великую Отечественную, а затем встречают новое поколение офицеров — сыновей и внуков.

Главная мысль звучит в финале:

«Есть такая профессия — Родину защищать».

«Маленькая Вера» (54,9 миллиона)

Острая драма о семье, где вечные ссоры и непонимание толкают дочь Веру к протесту и роковым решениям. Любовь, бунт, бытовые конфликты и трагический финал сделали фильм символом «перестроечного кино», впервые так откровенно показавшего трудные стороны жизни.

«А зори здесь тихие...» (66 миллионов)

Старшина Васков и пятеро девушек-зенитчиц сталкиваются с целым отрядом немецких диверсантов. Неравный бой превращается в подвиг: девушки гибнут одна за другой, но останавливают врага ценой своей жизни.

Фильм — гимн стойкости и памяти, одна из самых пронзительных военных драм советского кино.

«Пираты ХХ века» (87,6 миллиона)

Советский грузовой корабль «Нежин» становится жертвой пиратов. Моряков захватывают, лишают связи и пытаются уничтожить вместе с судном.

Но старший механик Сергей поднимает экипаж на борьбу, и пленники дают дерзкий отпор. В финале моряки обманом лишают бандитов их корабля и спасают друг друга.

Это самый кассовый фильм в истории советского кино — рекорд, который так и не был побит.

