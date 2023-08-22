Есть строгое правило, касающееся нижнего белья стюардесс: вы этого никогда не замечали

Бортпроводницы и пилоты всегда считаются лицами авиакомпаний. Именно они встречают пассажиров на борту самолета и сопровождают их весь полет, а в случае опасности полностью обеспечивают безопасность. И из-за этого к их внешности устанавливаются весьма высокие требования.

Так, в большинстве авиакомпаний запрещены пирсинг, татуировки на видных местах и яркие прически. Считается, что стюардессы и стюарды должны выглядеть презентабельно и не выделяться на рабочем месте. Помимо этого, нередко бывают запрещены даже брекеты и длинные наращенные ресницы.

Следит руководство и за одеждой своих сотрудников. Например, компания British Airways выдвинула требование, запрещающее заметное нижнее белье. Согласно уставу, пассажиры не должны замечать бюстгальтеры бортпроводниц, поэтому стюардессам нужно выбирать самое незаметное белье.

При этом все больше и больше профсоюзов стараются противостоять этим требованиям. Авиакомпании нередко сталкиваются с судебными исками сотрудников, которые пытаются отстоять свои права.