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Есть порох в пороховнице: 85-летнюю мать Валерии язык не поворачивается называть бабушкой

27 августа 2023 14:30
Есть порох в пороховнице: 85-летнюю мать Валерии язык не поворачивается называть бабушкой

Даст фору даже молодым.

Певица Валерия в 55 лет остается в потрясающей форме. Но дело не только в том, что звезда следит за питанием и занимается спортом, но и в том, что яблоко от яблони недалеко падает.

Певица показала совместное фото с мамой. В апреле Галине Николаевне Перфиловой исполнилось 85 лет. В это можно поверить, заглянув в ее паспорт.

Несколько лет назад народная артистка перевезла родительницу из Аткарска в Москву. Супруга Пригожина близка с мамой, тем более что у них есть общие интересы.

Перфилова не отстает от знаменитой дочери. Замысловатые асаны женщина не принимает, но какие ее годы. Галина Николаевна довольствуется занятиями на велотренажерах и устраивает марафоны на беговой дорожке.

Такую шикарную женщину язык не поворачивается назвать бабушкой. Валерия восхищается тем, что ее мама — оптимистка, которая всегда с удовольствием познает все новое и получает настоящее удовольствие от жизни.

Есть порох в пороховнице: 85-летнюю мать Валерии язык не поворачивается называть бабушкой
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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