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Есть порох в пороховнице: 69-летней Успенской недолго осталось сидеть в девках

22 июля 2023 14:00
Есть порох в пороховнице: 69-летней Успенской недолго осталось сидеть в девках

У звезды появился богатый воздыхатель.

Любовь Успенская не зря тратила миллионы рублей на пластические операции. В личной жизни помолодевшей певицы назрели перемены к лучшему. И теперь поклонники ждут, когда же королева шансона сыграет пышную свадьбу.

Звезда сама рассказала о том, что с недавних пор у нее появился состоятельный ухажер. Влюбленный в Успенскую мужчина приехал к ней в Турцию — там исполнительница отдыхала вместе с дочерью Татьяной Плаксиной.

С собой богатый воздыхатель прихватил свежую рыбку для песика Успенской, букет цветов и неземной красоты наряды для певицы. Любовь Залмановна не стала воротить нос от шикарных презентов. Правда, пока с развитием отношений она не спешит.

«У меня же есть девичья гордость», — подчеркнула 69-летняя знаменитость в беседе с порталом «СтарХит». При этом уточнила, что охотно принимает ухаживания от потерявшего от нее голову иностранца.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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