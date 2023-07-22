Есть порох в пороховнице: 69-летней Успенской недолго осталось сидеть в девках

Любовь Успенская не зря тратила миллионы рублей на пластические операции. В личной жизни помолодевшей певицы назрели перемены к лучшему. И теперь поклонники ждут, когда же королева шансона сыграет пышную свадьбу.

Звезда сама рассказала о том, что с недавних пор у нее появился состоятельный ухажер. Влюбленный в Успенскую мужчина приехал к ней в Турцию — там исполнительница отдыхала вместе с дочерью Татьяной Плаксиной.

С собой богатый воздыхатель прихватил свежую рыбку для песика Успенской, букет цветов и неземной красоты наряды для певицы. Любовь Залмановна не стала воротить нос от шикарных презентов. Правда, пока с развитием отношений она не спешит.