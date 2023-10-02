Есть опасность: вот, что ждет Овнов во второй половине октября 2023

“Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил”, - гласит народная мудрость. К счастью, с помощью гороскопов можно предусмотреть опасности, которые поджидают в ближайшем или далеком будущем, благополучно избежать их или хотя бы минимизировать ущерб. Звезды рассказали, какие неприятности могут свалиться на голову Овна в октябре.

Ссора с близкими людьми

Октябрь 2023 в целом пройдет для Овна благополучно. Особое внимание, по словам астрологов, необходимо обратить на семейные и личные взаимоотношения. Дело в том, что во второй осенний месяц Солнце будет располагаться в седьмом доме, отвечающем за родственные и романтические связи.

Именно в этой сфере Овна поджидают единственные в октябре неурядицы.

Звезды предупреждают о конфликтах, которые могут возникнуть у представителей знака с близкими людьми. В этом месяце представителям огненной стихии не стоит поддаваться эмоциям - можно горько об этом пожалеть.

Небесные светила говорят о том, что ссора, скорее всего, вспыхнет из-за разных мнений по какому-то важному вопросу. Овен предпочитает поступать так, как подсказывает ему чутье, не советуясь с близкими людьми. Есть вероятность, что именно на этой почве в октябре у него возникнут разногласия с семьей.

Овну необходимо помнить, что важные решения, особенно если они касаются не только его, стоит обсуждать сообща.

Однако представители знака привыкли действовать в одиночку, к тому же - импульсивно, без долгих раздумий. Решение, принятое Овном единолично, понравится не всем родственникам.

Ссора оставит у каждого участника неприятный осадок. Вполне возможно, что на некоторое время Овен вовсе перестанет общаться с ближайшими родственниками. Извиниться за произошедшее ему и в голову не придет - ведь уроженец знака уверен, что поступил абсолютно правильно.

Звезды советуют огненному знаку не пороть горячку, когда наступит время принимать решение.

Ведь “быстро” далеко не всегда означает “качественно”. Стоит хорошенько поразмыслить, прежде чем принимать решение за всех, и, разумеется, спросить мнения всех причастных к проблеме.

Кроме того, Овну не следует обижаться, если точка зрения близких отличается от его собственной. Необходимо помнить, что право на собственное мнение есть абсолютно у каждого человека. Если огненный знак пойдет на компромисс, это добавит ему очков в глазах родственников и убережет всех от конфликта.