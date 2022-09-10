Есть очевидная причина: почему Бурунов до сих пор не женился и не завел детей

Сергея Бурунова многие любят благодаря ролям в сериале «Полицейский с Рублевки» и в фильме «Последний Богатырь». Но несмотря на большое количество поклонниц, в свои 45 лет актер до сих пор одинок.

«С семьей пока вопросы, потому что моя семья вся была на съемочной площадке много лет. Я там жил. Кто это выдержит? Потому что меня дома нет. Даже взять прошлый год: меня дома не было полгода», – разоткровенничался Бурунов в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Артист объяснил, что жениться и завести детей ему мешает плотный график. Сергей Бурунов признается, что чем старше он становится, тем тяжелее ему найти свою любовь: ему часто пишут женщины, но у Бурунова нет времени на пустые отношения, которые ни к чему не приведут.