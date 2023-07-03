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Есть обратная сторона медали: Навка вывела на чистую воду звезд шоу-бизнеса

3 июля 2023 11:50
Есть обратная сторона медали: Навка вывела на чистую воду звезд шоу-бизнеса

Спортсменка выступила с честным признанием.

Татьяна Навка заинтересовалась секретом успеха звезд российского шоу-бизнеса. Фигуристка взялась за непростую задачу и в результате пришла к неожиданному выводу.

Олимпийская чемпионка занялась выпуском собственного интервью-шоу под названием «Команда». Беседуя с селебрити, Навка решила выяснить, какую роль в развитии их карьеры сыграла командная работа. Спортсменка заметила, что за любой знаменитостью стоит своя группа поддержки, состоящая из целого ряда специалистов и единомышленников. Об этом и будет ее новый проект.

Меж тем фигуристка призналась, что уже успела вывести некоторых своих собеседников на чистую воду. Навка и подумать не могла, что ее ожидания могут настолько сильно расходиться с реальностью.

«Представляешь человека одним, а после знакомства раскрываешь его с другой стороны», — подытожила она в беседе с порталом 100News.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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