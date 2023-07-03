Есть обратная сторона медали: Навка вывела на чистую воду звезд шоу-бизнеса

Татьяна Навка заинтересовалась секретом успеха звезд российского шоу-бизнеса. Фигуристка взялась за непростую задачу и в результате пришла к неожиданному выводу.

Олимпийская чемпионка занялась выпуском собственного интервью-шоу под названием «Команда». Беседуя с селебрити, Навка решила выяснить, какую роль в развитии их карьеры сыграла командная работа. Спортсменка заметила, что за любой знаменитостью стоит своя группа поддержки, состоящая из целого ряда специалистов и единомышленников. Об этом и будет ее новый проект.

Меж тем фигуристка призналась, что уже успела вывести некоторых своих собеседников на чистую воду. Навка и подумать не могла, что ее ожидания могут настолько сильно расходиться с реальностью.