Есть лишь три месяца в году, в которые рождаются самые успешные люди

Популярность может зависеть не только от упорного труда или талантов.

Успех и слава — заветные мечты многих людей по всему миру. Уже не одно поколение пытается определить, что влияет на благополучие. Как оказалось, виной всему стала дата рождения.

К такому выводу пришли исследователи компании MyHeritage. Они проанализировали биографии 1000 знаменитостей, которые добились заметных успехов в своих областях и получили, например, премии «Грэмми» или «Оскар». В итоге им удалось найти общие черты у многих успешных людей, а связаны они с месяцем их рождения.

Так, больше всего людей с заметными достижениями родились в апреле. Среди них можно выделить актрис Галь Гадот и Кирстен Данст или, например, шеф-повара Мартина Берасатеги, у которого больше всего звезд «Мишлен» в его родной Испании.

На втором и третьем месте расположились ноябрь и март. В эти месяцы на свет появилось также рекордное число тех, кто позднее добился успеха и мировой славы: 94 и 92 знаменитости соответственно. В их число входят певица Мэрайя Кэри и, например, режиссер Квентин Тарантино.