Есть ли в вас королевская кровь? Этот тест даст ответ

Королевская жизнь кажется сказкой. Читая о монарших особах прошлого или наблюдая за событиями в жизни современных правящих династий, мы восхищаемся ими и пытаемся представить себе, каково это - находиться на престоле или принадлежать к королевской семье. Представители таких династий невольно становятся законодателями мод и бьют настоящие рекорды - например, видео со свадебной церемонии принца Чарльза (ныне - короля Карла III) и принцессы Дианы по сегодняшний день остается наиболее популярным в рейтинге всех королевских свадеб. Только в день бракосочетания трансляцию посмотрели 750 миллионов зрителей со всего мира! А кусочек от одного из 23 тортов, представленных на свадебном торжестве, в октябре прошлого года продали на одном из аукционом за 170 фунтов стерлингов. Не слишком высокая цена (в пересчете на рубли она составляет примерно 12 тысяч) за такой раритет - торт был испечен еще в июле 1981 года. Сохранившийся до наших дней кусочек - разумеется, уже не съедобный - принадлежал реставратору мебели Виндзорского замка Найджелу Рикеттсу, а на торги попал после его кончины.

Могли бы вы стать членом королевской семьи? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.