Есть ли в тебе королевская стать? Ответ кроется в знаке Зодиака

Чтобы иметь репутацию короля или королевы, необязательно родиться в монаршей семье. Достаточно появиться на свет под определенным знаком зодиака. По словам астрологов, некоторые представители зодиакального круга идут по жизни уверенно и горделиво, поглядывая на окружающих свысока, как и подобает королевским персонам. Рассказываем, о каких четырех знаках идет речь.

Овен

Представители огненного знака отличаются редкой самодостаточностью - подобно сильным правителям, они не боятся брать на себя ответственность и решать сложнейшие задачи. Мужчины и женщины, появившиеся на свет под этим знаком, удивительно проницательны и расчетливы, они знают, когда нужно проявить способности к дипломатии, а когда - твердо настоять на своем.

Овны прирожденные лидеры, которые умеют вдохновить и мотивировать своих “подданных”, а также прослыть среди них авторитетом.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, умны, дальновидны и хитры - с таким набором качеств из них получаются настоящие зодиакальные “самодержцы”. С помощью своего интеллекта и природной харизмы представители воздушного знака способны склонить на свою сторону абсолютно любого человека и убедить его в своей правоте.

Таким образом Близнецы мало-помалу обрастают союзниками, а также собственной свитой, для которой они всегда будут настоящим повелителем и образцом для подражания.

Лев

Этому знаку зодиака самим названием предписано царить и править. Как только представители огненного знака появляются где-нибудь, то автоматически приковывают к себе все взгляды. Горделивая осанка, чувство собственного достоинства, умение выгодно преподнести себя - все это, кажется, дается Льву от природы. Если кто-то посмеет диктовать этому знаку, что делать и как себя вести, быстро поймет, что не на того напал.

Львы не станут отказываться от своих принципов и целей, а сумеют настоять на своем.

Рыбы

Рожденные под знаком Рыб могут показаться кому-то слишком мягкими для того, чтобы быть “претендентом на трон”. Однако окружающие не подозревают, что под внешней “плюшевостью” и деликатностью скрываются железная хватка и четкие амбиции. Рыбы не станут действовать силой и брать нахрапом, они тихо и спокойно сделают так, что им “сами все предложат и сами все дадут”.