Есть кровать и даже душ: не поверите, сколько стоят личные самолеты российских звезд

Филипп Киркоров и другие отечественные звезды никогда не скрывали, что предпочитают путешествовать с комфортом. И ради этого многие покупают себе частные самолеты, стоимость и обслуживание которых обходятся в целое состояние.

Так, несколько лет назад Киркоров стал обладателем лайнера Cessna Citation 3, стоимостью около 10 миллионов долларов. На таком борту помещается максимум девять человек. Каждый раз музыкант также платит за обслуживание вне полетов и за топливо. А за час воздушное судно тратит 1400 литров, которые стоят 2000 долларов.

На обширном рынке существуют и другие варианты. Например, самолеты без санузла могут обойтись в два миллиона долларов, а большие воздушные суда, на которых помещается целая компания и есть даже душ, — уже в 50 миллионов. Обычно же, как пишут СМИ, артисты выбирают усредненные варианты, цена которых варьируется около 27 миллионов долларов.