Есть как минимум одна странность в смерти мужа певицы Натали, которая не дает покоя

Певица Натали впервые выступила с обращением к фанатам после смерти своего мужа, 53-летнего Александра Рудина. Новость о гибели известного продюсера прозвучала как гром среди ясного неба. И теперь поклонникам звезды не дает покоя одна странность в смерти ее возлюбленного.

Артистка назвала причину, по которой скончался ее избранник — постковидные осложнения. Рудин тяжело перенес заражение злосчастным вирусом и так и не смог полностью от него оправиться. В 2021 году у мужа Натали диагностировали постковидную депрессию.

Звезда призналась, что они с супругом изо всех сил боролись со страшной болезнью. И отметила, что похоронила любимого мужчину и отца своих троих сыновей в Дзержинске, откуда он родом. При этом исполнительница заметила, что всего две недели назад на том же самом кладбище был упокоен отец Рудина. И тот факт, что Александр умер вслед за папой, поразил многих интернет-пользователей до глубины души.