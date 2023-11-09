Ест его каждый божий день: 93-летняя Пахмутова поделилась секретным блюдом долгожителей

Александра Пахмутова вместе с покойным супругом Николаем Добронравовым подарила публике множество хитов. Удивительно, как в свои 93 года композитор сохраняет бодрость духа и ясность ума. Супругов неоднократно спрашивали, как им удалось дожить до таких лет, в чем же секрет долголетия.

Пианистка признается: она никогда в жизни не сидела на диетах. С мужем они и не думали о соблюдении правил ЗОЖа. Парочка не придерживалась определенного режима дня и стремилась жить так же ярко и насыщенно, как в 30 лет. Однако некоторые принципы у четы все же имелись.

Во-первых, важно регулярно обращаться к врачам и проходить медицинские обследования. Во-вторых, сбалансированное питание. Ключевым блюдом в рационе творческого тандема была каша: овсяная и гречневая. Александра Николаевна советует не переедать и больше двигаться — тогда и жить будет легче.