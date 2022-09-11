Есть дар: названы знаки Зодиака, чьи представители видят вещие сны

Во все века людям хотелось знать, что их ждет в ближайшие дни, месяцы или годы. “Стоит ли волноваться или можно жить спокойно, в твердой уверенности, что судьба не готовит никаких неприятных сюрпризов?” - с этим вопросом приходили и приходят до сих пор к астрологам, гадалкам, предсказателям. Однако некоторым людям необязательно обращаться за помощью к специалистам в сфере эзотерики - они и сами способны найти ответы на волнующие их вопросы. Звезды рассказали, под какими знаками рождаются те, кто видит будущее в вещих снах.

Скорпион

Представители водной стихии недаром имеют в гороскопе репутацию самого мистического знака. Они действительно наделены удивительными способностями, которые многие люди назвали бы сверхъестественными. Скорпионы обладают мощной интуицией и особой энергетикой, которая позволяет им поддерживать связь с потусторонним миром.

Уроженцам этого знака часто снятся вещие сны, главное, не игнорировать знаки судьбы и не лениться их расшифровывать.

Близнецы

Специалисты в сфере эзотерики утверждают, что у Близнецов есть все задатки экстрасенсов. Они наделены особой энергетикой, поэтому во сне часто преступают грань между двумя мирами, реальным и ирреальным. Близнецы видят вещие сны, но нередко относятся к своему дару с пренебрежением, мол, все это игра воображения.

Однако специалисты рекомендуют им отнестись к своим способностям со всей серьезностью, чтобы помогать самим себе и другим людям.

Весы

Еще один воздушный знак, которому подвластны тайны мироздания - Весы. Люди, появившиеся на свет под этим знаком, очень любознательны, они постоянно стремятся докопаться до сути, найти ответы на самые сложные вопросы бытия. Вселенная посылает им ответы в виде вещих снов, в которых, как правило, предупреждает также о грядущих сложностях.

Если Весы научатся толковать эти знаки, смогут и сами избегать проблем, и предупреждать о них близких.

Рак

Чувствительные Раки часто видят сны, которые затем сбываются наяву. Небесные светила советуют им не бояться своего необычного дара, а использовать его во благо. Как только Раки научатся толковать и тщательно анализировать свои сновидения, то смогут извлекать из них полезную информацию для себя и для своего окружения.