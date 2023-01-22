Есть чем гордиться: каким вырос единственный сын Дианы Гурцкая (фото)

Диана Гурцкая впервые стала матерью в 2007 году, когда на свет появился ее сын Костя. Певица и ее супруг Петр Кучеренко старались не целовать своего наследника, а сам он год от года становится только самостоятельнее.

Так, в свои 15 лет Костя уже учится в музыкальном училище имени Гнесиных, куда поступил самостоятельно. Он стремится стать профессиональным музыкантом и все свои силы посвящает освоению новой профессии.

При этом наследник артистки старается самостоятельно себя обеспечивать. По данным «Дни.ру », он просит не дарить ему дорогие подарки, а на собственные нужды тратит свои сбережения.

О жизни сына Гурцкая рассказывает в своих блогах. Она с гордостью делится новостями из его жизни, а тысячи подписчиков артистки поддерживают ее и Костю.