Ест 6 раз в день и худеет: королева турецких сериалов раскрыла секрет стройности

Ханде Эрчел известна во всем мире не только своими творческими успехами, но и красотой. Звезда сериала «Постучись в мою дверь» регулярно хвастается стройной фигурой и попадает в списки самых привлекательных артисток. И часть поклонников была уверена, что такой внешности знаменитость добилась благодаря пластической хирургии, но их домыслы оказались далеки от правды.

По словам самой Эрчел, похудеть она смогла благодаря специальной диете. Артистка практикует вегетарианство и ест маленькими порциями шесть раз в день. Перекусывает же Эрчел лишь зелеными яблоками и непременно выпивает два литра воды в день.

И такие ограничения, как утверждает знаменитость, помогают ей поддерживает фигуру. Свободное же время она посвящает силовым тренировкам, а также йоге, что и помогло ей за несколько лет избавиться от 20 килограммов.