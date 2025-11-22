Есть 2 вероятных даты: когда выйдет 8-й сезон «Скорой помощи» с Куценко – и о чем он будет

Заодно рассказали, станет ли эта часть финальной или зрителей ждет продолжение.

Российский сериал «Скорая помощь» уже семь лет показывает будни одной из московских подстанций. В центре сюжета врач Константин Кулыгин, которого блестяще играет Гоша Куценко.

Его герой – уникальный специалист, прошедший путь от водителя до доктора. Первый сезон зрители увидели еще в 2018 году, и с тех пор проект насчитывает 7 полноценных сезонов. Сейчас все поклонники с нетерпением ждут восьмого сезона.

Точная дата выхода 8 сезона

Съемки следующего сезона уже завершены, и его премьера запланирована на 2025 год. Точная дата станет известна ближе к релизу – канал НТВ, который является домашней площадкой сериала, традиционно объявляет ее буквально за несколько дней до выхода.

Однако, судя по прошлым годам, когда новые серии появлялись в эфире в октябре-ноябре, ждать осталось недолго. Уже в ноябре 2025 года был показан первый официальный трейлер, что подтверждает скорую премьеру.

Инсайдеры делают ставки на две даты: либо 24 ноября, либо 1 декабря 2025 года. Вторая кажется наиболее вероятной.

Сюжетные линии нового сезона

Восьмой сезон принесет героям новые серьезные испытания. Главной угрозой станет бизнесмен, который попытается отобрать землю, на которой стоит их родная подстанция. Врачам придется сплотиться, чтобы отстоять свое рабочее место.

Параллельно будут развиваться и личные истории. Например, главврач Ольга Арефьева осваивается в роли матери, а доктор Ломагин работает над своими мемуарами.

Будет ли продолжение?

И что особенно приятно для фанатов – на этом история не закончится. Уже официально анонсированы съемки девятого сезона. Производство уже запущено, а значит, нас ждут новые медицинские случаи и повороты судеб любимых героев.

Ранее мы писали: Куценко проводит настоящие операции, фанаты меняют сюжет: как снимают сериал «Скорая помощь»