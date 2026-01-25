Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Есть “12 стульев”, а есть эта стыдоба»: Яковлева и Караченцов не спасли худшую экранизацию Ильфа и Петрова от клейма «дешевый бордель»

«Есть “12 стульев”, а есть эта стыдоба»: Яковлева и Караченцов не спасли худшую экранизацию Ильфа и Петрова от клейма «дешевый бордель»

25 января 2026 09:25
«Есть “12 стульев”, а есть эта стыдоба»: Яковлева и Караченцов не спасли худшую экранизацию Ильфа и Петрова от клейма «дешевый бордель»

Хотя фанатов у картины тоже хватает.

Фильм «Светлая личность» смело можно называть довольно неудачной экранизацией произведений Ильфа и Петрова. При формально высоком рейтинге 7.0 на «КП» и всего двух рецензиях (одна из которых положительная), в сети вокруг картины не утихают споры.

Наш человек-невидимка

Фильм снял Александр Павловский, известный по картинам «Трест, который лопнул» и «Зеленый фургон».

Сюжет рассказывает о провинциальном городке Пищеслав, где процветают бюрократия, взяточничество и казнокрадство. Изобретатель Бабский создаёт мыло от веснушек «веснулин», а герой Егора Филюрина, намазавшись им, становится невидимкой и начинает бороться с пороками общества.

«Есть “12 стульев”, а есть эта стыдоба»: Яковлева и Караченцов не спасли худшую экранизацию Ильфа и Петрова от клейма «дешевый бордель»

Звездные ингредиенты в провальном блюде

В комедии снялись настоящие звёзды советского кино: Николай Караченцов, Галина Польских, Александра Яковлева, Светлана Крючкова, Борислав Брондуков, Армен Джигарханян и другие. Но россыпь талантов далеко не всегда подразумевает высокое качество.

Как отмечали комментаторы на агрегаторах, многие актёры словно оказались не на своём месте. Например, Светлану Крючкову «заставили играть советскую мадам Куку», и получилось, мягко говоря, так себе.

Михаил Кокшенов, по мнению зрителей, ограничился своей привычной манерой «рыбьего глаза», а Виктор Павлов и Всеволод Шиловский создали «лающе-кричащих» персонажей вместо полноценных образов.

Критика со всех сторон

Зрители отмечают, что комедия получилась «натужной», «несмешной» и «вычурной». Киновед Наталья Лукиных критиковала излишне театрализованную, назойливую и суетливую игру актёров.

Многие зрители сравнивают фильм с «ёрничаньем» в манере «Зеленого фургона», но без настоящего юмора.

«Есть “12 стульев”, а есть эта стыдоба»: Яковлева и Караченцов не спасли худшую экранизацию Ильфа и Петрова от клейма «дешевый бордель»

«Какой-то дешевый пошлый водевиль-бордель. Есть "12 стульев", а есть эта стыдоба», — пишет один из зрителей.

Другой добавляет: «Смотрел в год выхода в кинотеатре. Было неловко за создателей».

При всем негативе, некоторые зрители отмечают, что сарказм и ирония оригинальных авторов в фильме всё же присутствуют — просто, как пишет одна из зрительниц, «большее удовольствие я бы получила, прочитав это». Может, и правда, лучше прочитать?

Ранее мы также писали: Видели «Кавказскую пленницу» десятки раз? Тогда для вас тест: покажет, как хорошо вы помните детали

Фото: Кадры из фильмов «12 стульев» (1971), «Светлая личность» (1989)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Читать дальше 17 февраля 2026
Хитклифф не монстр, а просто озабоченный: сходил на «Грозовой перевал» и нашел 5 важных различий с книгой – Бронте такого не заслужила Хитклифф не монстр, а просто озабоченный: сходил на «Грозовой перевал» и нашел 5 важных различий с книгой – Бронте такого не заслужила Читать дальше 16 февраля 2026
Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят Читать дальше 15 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше