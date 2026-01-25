«Есть “12 стульев”, а есть эта стыдоба»: Яковлева и Караченцов не спасли худшую экранизацию Ильфа и Петрова от клейма «дешевый бордель»

Хотя фанатов у картины тоже хватает.

Фильм «Светлая личность» смело можно называть довольно неудачной экранизацией произведений Ильфа и Петрова. При формально высоком рейтинге 7.0 на «КП» и всего двух рецензиях (одна из которых положительная), в сети вокруг картины не утихают споры.

Наш человек-невидимка

Фильм снял Александр Павловский, известный по картинам «Трест, который лопнул» и «Зеленый фургон».

Сюжет рассказывает о провинциальном городке Пищеслав, где процветают бюрократия, взяточничество и казнокрадство. Изобретатель Бабский создаёт мыло от веснушек «веснулин», а герой Егора Филюрина, намазавшись им, становится невидимкой и начинает бороться с пороками общества.

Звездные ингредиенты в провальном блюде

В комедии снялись настоящие звёзды советского кино: Николай Караченцов, Галина Польских, Александра Яковлева, Светлана Крючкова, Борислав Брондуков, Армен Джигарханян и другие. Но россыпь талантов далеко не всегда подразумевает высокое качество.

Как отмечали комментаторы на агрегаторах, многие актёры словно оказались не на своём месте. Например, Светлану Крючкову «заставили играть советскую мадам Куку», и получилось, мягко говоря, так себе.

Михаил Кокшенов, по мнению зрителей, ограничился своей привычной манерой «рыбьего глаза», а Виктор Павлов и Всеволод Шиловский создали «лающе-кричащих» персонажей вместо полноценных образов.

Критика со всех сторон

Зрители отмечают, что комедия получилась «натужной», «несмешной» и «вычурной». Киновед Наталья Лукиных критиковала излишне театрализованную, назойливую и суетливую игру актёров.

Многие зрители сравнивают фильм с «ёрничаньем» в манере «Зеленого фургона», но без настоящего юмора.

«Какой-то дешевый пошлый водевиль-бордель. Есть "12 стульев", а есть эта стыдоба», — пишет один из зрителей.

Другой добавляет: «Смотрел в год выхода в кинотеатре. Было неловко за создателей».

При всем негативе, некоторые зрители отмечают, что сарказм и ирония оригинальных авторов в фильме всё же присутствуют — просто, как пишет одна из зрительниц, «большее удовольствие я бы получила, прочитав это». Может, и правда, лучше прочитать?

