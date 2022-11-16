Если выросли в СССР: тест на знание «Иронии судьбы», в котором только фанаты наберут максимальный балл

До Нового года остаются считанные недели, а значит, совсем скоро наступит пора мандаринов, оливье и традиционного телевизионного “меню”, в которое обязательно входит картина Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром!” Интересно, что изначально история о незадачливом простом советском парне, который под Новый год оказался в другом городе, существовала в виде пьесы и шла в театрах. В интервью Рязанов вспоминал, что написал эту пьесу на пару с Эмилем Брагинским для заработка. Процесс создания занял всего двенадцать дней. Постановка пьесы в театре требовала минимум затрат - одна декорация да несколько занятых артистов. Быть может, поэтому ее сразу же расхватали в свои репертуары более сотни советских театров. Удивительно, но пьеса стала настоящим хитом, и тогда Рязанов задумался о том, чтобы воплотить ее на экране. В “Мосфильме” и Госкино к идее снять в фильм о мужчине, который в нетрезвом виде ввалился в чужую квартиру, отнеслись скептически. И лишь благодаря вмешательству главы Госкомитета по радио и телевещанию Сергея Лапина съемки “Иронии судьбы” стартовали.

Проверьте, насколько хорошо вы помните цитаты из главного новогоднего кинохита.