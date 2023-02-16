Если вы знаете, что это, то родились в СССР: смотрите фото

Металлические пластины в виде букв «Е» и «Ш» можно было найти повсюду. Эти загадочные предметы стали постоянным атрибутом дворовых игр у детей. Из них собирали НЛО, ими «подстригали» кроны деревьев, закидывая их повыше. С их помощью даже устраивали метательные баталии похлеще самурайских — буквенные конструкции напоминали сюрикэны. Но почему на улицах Союза их было так много?

«Буквенные» пластины были деталью для трансформаторов. Когда они перегорали, «начинку» порой выбрасывали — на радость мальчишкам и девчонкам. Со временем огромные трансформаторы уменьшились в размерах, и металлические «Е» и «Ш» стали там не нужны, а потому от них избавлялись. Так улицы Союза наводнили советские сюрикэны.

В Сети озвучили и другую версию. «Буквенные» конструкции из трансформаторов могли выбросить из-за развала СССР, когда многие предприятия стали бесхозными или обанкротились, а такие сюрикэны в числе многого другого оказалось никому не нужны.