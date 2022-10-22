Если вы являетесь фанатом фильмов СССР, то обязаны набрать хотя бы 7 верных ответов

Фильмы, снятые в СССР, были и остаются классикой отечественного кинематографа. Поскольку производство кино в те годы значительно отличалось от современного, создателям приходилось идти на многочисленные уловки и даже подвиги, чтобы добиться на экране желаемого эффекта. Однако порой все старания оказывались напрасными, потому что на окончательном этапе производства картины должны были пройти сквозь цензуру. В лучшем случае члены комиссии просили вырезать, либо, напротив, доснять несколько эпизодов, в худшем - фильм полностью забраковывали и отправляли в на полку. Негласным рекордсменом по количеству вырезанных сцен стала картина “Белое солнце пустыни”. По требованию худсовета из советского истерна были сокращены сцена финальной перестрелки товарища Сухова с бандой Абдуллы, схватки Верещагина с бандитами на баркасе. Кроме того, в киноленту не попала полностью сцена сумасшествия жены Верещагина - выразительный и драматичный эпизод, в котором несчастная женщина пытается смести песок со шпал в надежде, что придет поезд и увезет ее домой, сократили до считанных секунд.

Как хорошо вы знакомы с советским кинематографом? Проверьте себя с помощью нашего теста.