Если вы выросли на советских мультиках, то будет стыдно набрать в этом тесте меньше 5 верных ответов

Советская мультипликация подарила миру немало красочных и поучительных историй, рассчитанных порой не только на детскую, но и на взрослую аудиторию. Популярностью пользовались мультики, созданные в самых разных техниках - кукольные, пластилиновые, рисованные и т.д. Довольно часто мультипликаторы пользовались техникой “эклер”, когда для более реалистичного изображения персонажей использовались изображения реальных актеров. Художники-аниматоры обводили контуры человека на бумаге, но затем им приходилось прорисовывать мелкие детали и зачастую изменять пропорции. По словам Леонида Шварцмана, художника-постановщика мультфильма “Аленький цветочек” (1952), созданного как раз таки в этой технике, в то время как по законам анатомии в обычном изображении человека должно умещаться восемь голов, в мультипликации - пять-шесть. Поэтому для того, чтобы внешний облик персонажа воспринимался зрителями нормально, необходимо было подгонять пропорции под мультипликационные.

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