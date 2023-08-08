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Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены

8 августа 2023 19:00
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены

Самые непостоянные мужчины появляются на свет под этим созвездием.

Во все времена люди страдали от ревности, боялись потерять свою вторую половинку и подозревали ее в изменах. Иногда на то действительно были основания, а иногда корнем всех бед становилась чересчур богатая фантазия ревнивца. По статистике, чаще всего ходят налево представители сильного пола. Как угадать, станет ли партнер засматриваться на других женщин? Очень просто - по знаку зодиака. Астрологи рассказали, от уроженцев какого созвездия стоит ждать измены.

Овен

Мужчины, рожденные под огненным знаком, невероятно харизматичны. Порой им достаточно отпустить одну-единственную реплику, чтобы покорить женское сердце. По настроению Овен может быть галантным или брутальным, нежным или дерзким, но он всегда одинаково обольстителен.

Представитель огненной стихии не только с легкостью становится героем девичьих грез, он и сам довольно быстро попадает под чужое обаяние. Овен - натура, которая увлекается на раз-два. Порой он и сам не может сказать, что привлекло его в той или иной женщине, он просто влюбляется - и все.

Правда, не стоит забывать о том, что чувства импульсивного Овна остывают так же стремительно, как и разгораются.

Как только уроженец знака поймет, что связь ему наскучила, задерживаться не станет - сразу же сделает ручкой. Сложно сосчитать, сколько сердец он разбил на своем жизненном пути.

Избраннице Овна приходится нелегко. Она постоянно мучается от ревности, потому что знает - рано или поздно ее благоверный снова кем-нибудь увлечется, и придется либо бороться с соперницей, либо отпустить мужчину с миром. Но как отказаться от такого роскошного мужчины?

Можно прибегать к самым разным хитростям, чтобы удержать Овна от адюльтера, но, как правило, они не срабатывают.

Как говорится, сколько волка не корми - он все равно в лес смотрит. Огненной натуре сложно сидеть на одном месте, душа просит приключений и авантюр, в том числе любовных.

Самое интересное, что представитель этого знака даже не будет скрывать свое новое увлечение от официальной избранницы. От нее не ускользнут ни счастливые взгляды и улыбки, ни таинственные переписки, ни отсутствия по вечерам. Овен даже может рассказать прямо о существовании другой женщины.

Второй половинке Овна самой предстоить решить, что с этим делать.

Если она готова простить своего любвеобильного партнера и принять его обратно, что ж, это ее выбор. Другое дело, что спустя некоторое время Овна снова потянет налево. Стоит подумать, готовы ли вы терпеть его постоянные увлечения.

Елена Королева
Елена Королева
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