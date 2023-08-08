Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены

Во все времена люди страдали от ревности, боялись потерять свою вторую половинку и подозревали ее в изменах. Иногда на то действительно были основания, а иногда корнем всех бед становилась чересчур богатая фантазия ревнивца. По статистике, чаще всего ходят налево представители сильного пола. Как угадать, станет ли партнер засматриваться на других женщин? Очень просто - по знаку зодиака. Астрологи рассказали, от уроженцев какого созвездия стоит ждать измены.

Овен

Мужчины, рожденные под огненным знаком, невероятно харизматичны. Порой им достаточно отпустить одну-единственную реплику, чтобы покорить женское сердце. По настроению Овен может быть галантным или брутальным, нежным или дерзким, но он всегда одинаково обольстителен.

Представитель огненной стихии не только с легкостью становится героем девичьих грез, он и сам довольно быстро попадает под чужое обаяние. Овен - натура, которая увлекается на раз-два. Порой он и сам не может сказать, что привлекло его в той или иной женщине, он просто влюбляется - и все.

Правда, не стоит забывать о том, что чувства импульсивного Овна остывают так же стремительно, как и разгораются.

Как только уроженец знака поймет, что связь ему наскучила, задерживаться не станет - сразу же сделает ручкой. Сложно сосчитать, сколько сердец он разбил на своем жизненном пути.

Избраннице Овна приходится нелегко. Она постоянно мучается от ревности, потому что знает - рано или поздно ее благоверный снова кем-нибудь увлечется, и придется либо бороться с соперницей, либо отпустить мужчину с миром. Но как отказаться от такого роскошного мужчины?

Можно прибегать к самым разным хитростям, чтобы удержать Овна от адюльтера, но, как правило, они не срабатывают.

Как говорится, сколько волка не корми - он все равно в лес смотрит. Огненной натуре сложно сидеть на одном месте, душа просит приключений и авантюр, в том числе любовных.

Самое интересное, что представитель этого знака даже не будет скрывать свое новое увлечение от официальной избранницы. От нее не ускользнут ни счастливые взгляды и улыбки, ни таинственные переписки, ни отсутствия по вечерам. Овен даже может рассказать прямо о существовании другой женщины.

Второй половинке Овна самой предстоить решить, что с этим делать.

Если она готова простить своего любвеобильного партнера и принять его обратно, что ж, это ее выбор. Другое дело, что спустя некоторое время Овна снова потянет налево. Стоит подумать, готовы ли вы терпеть его постоянные увлечения.