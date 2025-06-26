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Если вы смотрели «Гарри Поттера» всего пару раз, то справитесь на 2 из 5: очень славный тест по вселенной Хогвартса

26 июня 2025 10:52
Если вы смотрели «Гарри Поттера» всего пару раз, то справитесь на 2 из 5: очень славный тест по вселенной Хогвартса

Магия вам не поможет, только чистые знания.

Откройте чемодан воображения, взмахните воображаемой палочкой — и мы переносимся в коридоры Хогвартса, где реквизиторы прячут сувениры так ловко, что даже Гермиона пролистала бы страницу назад. Сегодня вы попробуете угадать, какие вещицы спрятаны в кадрах любимой франшизы: от мелкой шпаргалки Фреда до безделушек, которые мелькают за спиной у директора школы магии.

Не ждите подсказок от картин-призраков: дама в розовом платье уже шепнула, что сама путается, где висит рубин, а где чашка чая. Пройдётесь взглядом по каменным сводам, и вдруг обнаружите, что маленькая деталь всё это время тихо подмигивала вам из-под котелка Снегга. Ваша задача — поймать этот миг до того, как он растворится в дымке волшебного пенальти.

Не бойтесь ошибаться: ни один пропущенный предмет не отправит вас на пересдачу по Защите от тёмных искусств. Максимум получатся дружеские смешки: «Как же я не заметил Карту Мародёров на столе у Флитвика!» В конце концов, даже Альбус Дамблдор время от времени ищет очки, которые уже лежат у него в руке.

Кто-то скажет, мол, такие задания под силу только фанатам, перечитавшим сагу до последней запятой. На деле всё проще: достаточно включить детское любопытство. Сделайте вид, что вы первый раз шагнули в Большой зал, и каждая мелочь — маленький мир, который требует внимания. Именно глазами новичка лучше всего ловить скрытые сокровища.

Готовы? Тогда приглушите свет, посмейтесь в ладонь, представьте-ка, что за вами уже сплетничают призрачные школьники, и начинайте тест. Пусть каждая правильно найденная мелочь будет пощёчиной скуке и маленькой победой вашего внутреннего сыщика-волшебника.

А здесь — летний кинотест на знание культовых фильмов. Всего несколько вопросов, но они все с подвохом.

Фото: Кадры из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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2 комментария
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