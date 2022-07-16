Если вы родились в СССР, то точно пройдете тест о советских фильмах на 14/14

В советские годы новинки отечественного проката ждали, пожалуй, даже больше, чем наши дни поклонники ждут нового сезона любимого сериала. На сеансах комедий Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова, Георгия Данелии буквально яблоку негде было упасть, а лишний билетик начинали спрашивать еще за сотни метров до кинотеатра. Кстати, немногие знают, что классик кинематографа СССР Леонид Гайдай изначально собирался стать артистом. В 1947 году он закончил театральную студию, действовавшую при Иркутском драматическом театре.

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И хотя у будущего режиссера были небольшие дефекты речи (он не выговаривал буквы "р" и "л"), его взяли в труппу местного театра. На протяжении нескольких лет Гайдай играл на провинциальных подмостках роли Соленого в "Трех сестрах", Земнухова в "Молодой гвардии" и т.д. Но в 1949 году Леонид Иович отправился покорять Москву – с первой попытки поступил во ВГИК на факультет режессуры. Его будущая жена, Нина Гребешкова, была его сокурсницей.

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