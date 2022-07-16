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Если вы родились в СССР, то точно пройдете тест о советских фильмах на 14/14

16 июля 2022 07:20
Если вы родились в СССР, то точно пройдете тест о советских фильмах на 14/14

Узнайте, можно ли назвать вас знатоком советского кинематографа.

В советские годы новинки отечественного проката ждали, пожалуй, даже больше, чем наши дни поклонники ждут нового сезона любимого сериала. На сеансах комедий Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова, Георгия Данелии буквально яблоку негде было упасть, а лишний билетик начинали спрашивать еще за сотни метров до кинотеатра. Кстати, немногие знают, что классик кинематографа СССР Леонид Гайдай изначально собирался стать артистом. В 1947 году он закончил театральную студию, действовавшую при Иркутском драматическом театре.

Тест: Если угадаете цитаты из советских фильмов на 14/14, то вы наверняка родились в СССР

И хотя у будущего режиссера были небольшие дефекты речи (он не выговаривал буквы "р" и "л"), его взяли в труппу местного театра. На протяжении нескольких лет Гайдай играл на провинциальных подмостках роли Соленого в "Трех сестрах", Земнухова в "Молодой гвардии" и т.д. Но в 1949 году Леонид Иович отправился покорять Москву – с первой попытки поступил во ВГИК на факультет режессуры. Его будущая жена, Нина Гребешкова, была его сокурсницей.

Как хорошо вы знаете фильмы Леонида Гайдая и других советских режиссеров? Пройдите наш тест, чтобы выяснить, насколько глубоки ваши познания.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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