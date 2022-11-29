Если вы отлично помните советские фильмы, то отгадаете этих красавиц в два счета
Проверьте, как хорошо вы помните героинь фильмов времен СССР.
Сегодня модницы подражают звездам социальных сетей, старательно копируют популярные тренды, чтобы соответствовать стандартам. Во времена, когда интернета еще не существовало, девушки ориентировать на звезд кино и эстрады. Например, в Советском Союзе выход новой картины означал, что скоро на улицах появятся модницы в нарядах, как у главной героини, и с похожими прическами. В 1970-х годах главной законодательницей мод была, разумеется, Барбара Брыльска в лирической комедии Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром!”. Женственная учительница Надя Шевелева в исполнении польской актрисы сразу же стала образцом для подражания у советских женщин. Каждой хотелось походить на обаятельную героиню, поэтому в моду быстро вошли платья такого же фасона, как у Нади, приталенное пальто, шапка из лисьего меха. Зрительницы копировали прическу главной героини фильма, а духи Climat, которые в новогоднюю ночь подарил Наде ее жених Ипполит, стали заветной мечтой тысяч женщин.
Насколько хорошо вы помните героинь известных советских фильмов? Проверьте свои знания кинематографа времен СССР с помощью теста.