Если вы отлично помните советские фильмы, то отгадаете этих красавиц в два счета

Сегодня модницы подражают звездам социальных сетей, старательно копируют популярные тренды, чтобы соответствовать стандартам. Во времена, когда интернета еще не существовало, девушки ориентировать на звезд кино и эстрады. Например, в Советском Союзе выход новой картины означал, что скоро на улицах появятся модницы в нарядах, как у главной героини, и с похожими прическами. В 1970-х годах главной законодательницей мод была, разумеется, Барбара Брыльска в лирической комедии Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром!”. Женственная учительница Надя Шевелева в исполнении польской актрисы сразу же стала образцом для подражания у советских женщин. Каждой хотелось походить на обаятельную героиню, поэтому в моду быстро вошли платья такого же фасона, как у Нади, приталенное пальто, шапка из лисьего меха. Зрительницы копировали прическу главной героини фильма, а духи Climat, которые в новогоднюю ночь подарил Наде ее жених Ипполит, стали заветной мечтой тысяч женщин.

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