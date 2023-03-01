Если вы не родились в СССР, то даже не начинайте этот тест

Современная молодежь с трудом может себе представить, что такое дефицит. В магазинах и в интернете - изобилие продуктов, одежды, косметики, гаджетов и других жизненно необходимых (или не очень) вещей. В СССР такого разнообразия не было, и людям приходилось пускаться на хитрости, чтобы чем-то заменить вещи, которых остро недоставало. В первые годы после образования Советского Союза возник дефицит уходовой и декоративной косметики, которая считалась признаком враждебного, мещанского образа жизни. Представители богемы старались привезти дефицитные товары из-за границы - самостоятельно и через знакомых. Например, сохранились записки Лили Брик, в которых она просила Маяковского привезти из Парижа духи, пудру, карандаши для глаз и другие необходимые ей вещи. Тем, у кого не было возможности раздобыть косметику за рубежом, прибегали к разного рода лайфхакам. Например, героиня рассказа Пантелеймона Романова “Актриса” вынуждена вместо пудры использовать зубной порошок.

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