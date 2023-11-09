Если вы не обладаете этим качеством, даже не начинайте отношения со Львом: кончится провалом

Роман с представителем огненного знака — все равно что танец на краю вулкана.

В каждой паре рано или поздно наступает этап притирки, когда партнеры учатся мириться с особенностями друг друга. Когда один из них — представитель огненного знака, все становится гораздо сложнее. Но не стоит отчаиваться — астрологи знают, как найти общий язык даже с привередливым и властолюбивым Львом. Здесь никак не обойтись без одного-единственного, но очень полезного качества.

Умение идти на компромисс

Строить отношения с представителями огненной стихии всегда непросто. Эти люди наделены такой мощной энергетикой, что того и гляди, поглотит целиком и полностью. Кроме того, хорошо известно, что люди, принадлежащие стихии огня, импульсивные и взрывные. Роман с ними — как пороховая бочка.

Лев, который также относится к стихии огня, разумеется, не является исключением из правил.

Этот знак зодиака трудно не заметить — он всегда находится в центре внимания. Для представителей противоположного пола он — лакомый кусочек. Об отношениях с ним мечтают все.

Однако влюбленные в Льва поклонники и поклонницы не задумываются над тем, что роман с ним может обернуться кошмаром. Разумеется, если не обладать качествами, которые помогут сгладить острые углы.

И главное из них — умение идти на компромисс.

Не секрет, что Лев очень любит забирать власть в свои руки. Как ни крути, король гороскопа, может себе позволить. И все же стремление огненного знака повелевать в отношениях вряд ли придется по вкусу второй половинке. Никому не хочется чувствовать себя челядью в присутствии барина.

А ведь именно такое впечатление возникает, когда Лев общается со своим партнером. «Пойди туда, не знаю куда», «Принеси то, не знаю что», — подобные фразы то и дело звучат из уст уроженца этого знака. Рано или поздно партнеру надоест быть человеком на побегушках.

Чтобы не доводить дело до кризисной ситуации, необходимо действовать мудро.

Астрологи говорят, что больше всего шансов ужиться со Львом под одной крышей есть у тех, кто готов справиться со своим недовольством и начать с любимым «царем джунглей» конструктивную беседу.

Если вторая половинка не согласна с мнением Льва, не стоит заявлять об этом открыто. Куда лучше будет, если партнер попробует привести огненный знак к решению, которое устроит обоих. Работа предстоит филигранная, однако результат порадует и ту, и другую сторону.