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Если вы ходили школу не просто ради галочки, то должны пройти этот тест

22 ноября 2022 16:15
Если вы ходили школу не просто ради галочки, то должны пройти этот тест

Проверьте свои познания в разных сферах науки. 

Разносторонние знания или глубокая осведомленность в различных областях - такое определение дают словари понятию "эрудиция". Люди, которых можно по праву назвать эрудитами, могут поддержать беседу на самые разные темы, привести какой-нибудь интересный факт, процитировать известного человека - при этом все это не выглядит всезнайством или попыткой выглядеть умнее, чем на самом деле. Информация, которая звучит из уст таких людей, по-настоящему уместна в той ситуации, в которой её произнесли вслух, ведь истинный эрудит действительно разбирается в том, о чем говорит. Кажется, что в век интернета, когда любую информацию можно узнать за считанные секунды, эрудиция не так уж и важна. Однако эрудиты не только много знают - они умеют применять свои знания на практике, чего искусственному интеллекту пока не дано. А интеллектуальные, образованные, хорошо разбирающиеся в самых разных сферах люди будут востребованы всегда. Тем в будущем, когда будут цениться универсальные специалисты "два или три в одном".

Можете ли вы похвастаться тем, что отлично разбираетесь в самых разных дисциплинах? Проверьте себя с помощью нашего теста, с которым справится любой современный школьник.

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Елена Королева
Елена Королева
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