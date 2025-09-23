Если вы думаете, что Джулс и Винсент, то сильно заблуждаетесь: кто главный герой «Криминального чтива»?

Винсент? Джулс? Бутч? Миа? Марселлас? Любой из них тянет одеяло на себя ровно до того момента, пока Квентин Тарантино не щёлкнет по пальцам и не отправит нас в следующую главу.

«Криминальное чтиво» устроено так, что зритель рефлекторно ищет центральную фигуру, но в боевике ее попросту нет, ведь во главе угла — структура. Главный герой здесь — сама история, которая переводит стрелки с одного персонажа на другого.

Мэтр не снимает историю одного героя против целого мира, у него каждый персонаж самодостаточен и достоин главы. Конечно, дуэт Винсента и Джулса появляется немного чаще, но они даже могут выступить антагонистами, как в случае с историей боксера.

Винсент Вега идёт по пути человека, который ничего не меняет — его стиль жизни и равнодушие приводят к позорной смерти. Джулс Уиннфилд, наоборот, воспринимает чудо всерьёз и решает уйти из игры — и именно он единственный получает шанс на новую жизнь.

Бутч, боксёр, который сначала думает только о себе, в решающий момент возвращается и спасает того, кого мог оставить умирать — и также получает право на жизнь. Миа Уоллес — символ искушения и опасности, которая может стоить слишком дорого.

Марселлас — тяжесть власти, из-за которой все остальные вынуждены действовать. А пара мелких грабителей в финале — напоминание, что в мире Тарантино даже мелкие сошки имеют влияние (пусть и на других персонажей).

Фильм построен как замкнутый круг. Мы начинаем и заканчиваем в одном ресторане, но к финалу зритель уже видит то же самое пространство иначе. Поэтому вопрос «кто главный герой?» не имеет ответа. Главное здесь — сама история и то, как разные персонажи проживают свой момент истины.

