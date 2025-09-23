Меню
Если вы думаете, что Джулс и Винсент, то сильно заблуждаетесь: кто главный герой «Криминального чтива»?

Если вы думаете, что Джулс и Винсент, то сильно заблуждаетесь: кто главный герой «Криминального чтива»?

23 сентября 2025 10:23
Если вы думаете, что Джулс и Винсент, то сильно заблуждаетесь: кто главный герой «Криминального чтива»?

Тарантино даже тут отличился от прочих коллег.

Винсент? Джулс? Бутч? Миа? Марселлас? Любой из них тянет одеяло на себя ровно до того момента, пока Квентин Тарантино не щёлкнет по пальцам и не отправит нас в следующую главу.

«Криминальное чтиво» устроено так, что зритель рефлекторно ищет центральную фигуру, но в боевике ее попросту нет, ведь во главе угла — структура. Главный герой здесь — сама история, которая переводит стрелки с одного персонажа на другого.

Мэтр не снимает историю одного героя против целого мира, у него каждый персонаж самодостаточен и достоин главы. Конечно, дуэт Винсента и Джулса появляется немного чаще, но они даже могут выступить антагонистами, как в случае с историей боксера.

Винсент Вега идёт по пути человека, который ничего не меняет — его стиль жизни и равнодушие приводят к позорной смерти. Джулс Уиннфилд, наоборот, воспринимает чудо всерьёз и решает уйти из игры — и именно он единственный получает шанс на новую жизнь.

Бутч, боксёр, который сначала думает только о себе, в решающий момент возвращается и спасает того, кого мог оставить умирать — и также получает право на жизнь. Миа Уоллес — символ искушения и опасности, которая может стоить слишком дорого.

Марселлас — тяжесть власти, из-за которой все остальные вынуждены действовать. А пара мелких грабителей в финале — напоминание, что в мире Тарантино даже мелкие сошки имеют влияние (пусть и на других персонажей).

Фильм построен как замкнутый круг. Мы начинаем и заканчиваем в одном ресторане, но к финалу зритель уже видит то же самое пространство иначе. Поэтому вопрос «кто главный герой?» не имеет ответа. Главное здесь — сама история и то, как разные персонажи проживают свой момент истины.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
