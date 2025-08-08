Если у вас в доме все еще смотрят «Глухаря» — покажите им это: топ-3 лучших российских сериалов про криминал — Тарантино отдыхает

Проекты про бандитов и полицейских — как отдельный вид искусства. Российские зрители обожают честных оперов с тяжелым взглядом, который вот-вот сдаст смену, но перед этим, конечно, раскроет убийство.

Но времена меняются. Вместе с ними — и сериалы. Теперь у нас свой мини-Netflix, где криминал живет по-новому. Герои — не всегда хорошие, преступники — не всегда плохие, а сюжет умеет делать кульбиты не хуже западных хитов. Вот три отличных отечественных сериала, которые доказывают: «Глухарь» был только началом.

«Инспектор Гаврилов»

Саша Медный (Виктор Добронравов) — бывший вор и аферист — грабит своего босса-олигарха и решает сбежать во Владивосток. Но дорога к свободе оказывается извилистой: случайная встреча в поезде, чужой чемодан и чужие погоны — все это приводит его в городок Усть-Шахтинск, где его принимают за нового начальника полиции.

Так начинается двойная жизнь. С одной стороны — комедия положения: бывший преступник командует операми. С другой — драма: Медному все труднее понять, кем он на самом деле является. Особенно когда начинает втягиваться в работу по-настоящему. Рейтинг уже достиг 8,2, так что смотреть можно без сожалений о зря потраченном времени.

«ЮЗЗЗ»

Юго-Запад Ростова — это место, где 90-е не закончились, а просто сменили аватарку. Молодой айтишник Рав (Кузьма Котрелев) мечтает уехать в США, но вместо этого влюбляется в племянницу местного авторитета и — как это бывает — оказывается втянут в разборки, от которых так просто не сбежишь.

Это сериал о молодых и злых, об улицах, где не светит справедливость, и о городах, где каждый сам себе закон. Визуально — стильно, сюжетно — напряженно, по духу — свежо. Зрители оценили его на 7,9 баллов.

«Химера»

Здесь не будет романтизации преступлений. Будет ледяной стиль и жесткий конфликт между новым и старым. Молодой гений-программист Дима (Эльдар Калимулин) запускает онлайн-платформу для продажи запрещенного — и становится мишенью для бывшего майора ФСКН Конькова (Александр Кузнецов), человека без тормозов.

Между ними — тени старого криминалитета, которые не готовы уступать место на рынке цифровым наркобаронам. Все это снято в мрачных тонах, с ощущением обреченности и с очень точным попаданием в нашу реальность. Все так закручено, что даже Тарантино отдыхает. Рейтинг: 7,7 баллов на «Кинопоиске».

Так что выключайте НТВ — и включайте что-нибудь посвежее. У нас теперь есть, чем ответить даже самому «Нарко».

