Киноафиша Статьи Если «Великолепный век» засмотрен до дыр: рассказываем, почему стоит глянуть «Основание: Орхан»

30 января 2026 12:48
Кадр из сериала «Основание: Орхан»

 В Турции умеют снимать исторические эпосы.

За последние годы в Турции появилось множество проектов, которые рассказывают о становлении страны с древних времен. Одним из таких проектов является сериал «Основание: Орхан».

О чем сериал

Проект является прямым продолжением популярных саг «Основание: Осман» и «Воскресший Эртугрул». Наследник Эртугрула, Осман, смог добиться значительных успехов на поле боя. Он одержал множество впечатляющих побед, укрепив влияние османов на мировой арене.

Однако никто не в состоянии остановить бег времени. Годы идут, и теперь Осман должен передать правление своему первенцу, Орхану. Орхан, сын Малхун-хатун, столкнется с множеством битв и испытаний на своем пути. Однако он сумеет продемонстрировать всем, что является достойным наследником великого Османа Гази

Чем интересен проект

Орхан Гази в Турции считается одним из самых великих османских правителей. Именно к его ногам пала Бурса, Никея и Никомедия. Сын Османа создал первый османский флот. Именно он завоевал Анкару.

Многие зрители, которые уже посмотрели сериал, оставили положительные отзывы. Им нравится обновленный состав актеров, великолепные костюмы и динамичный сюжет. Особой любовью пользуется пара Орхан и Нилюфер.

«Прекрасный сериал на протяжении многих сезонов. Орхан ничем не уступает предыдущим частям, а в чем-то и превосходит. Съёмка, костюмы, и конечно же актеры. Великолепный обновленный состав приковывает к экранам, захватывая с первых секунд. Смотрите и не пожалеете».

«Очень динамичное начало у сериала. Глоток свежего воздуха, потому что последние сезоны Османа уже ни в какие ворота ни шли. Очень понравились съемки и новые актеры. Орхан и Нилюфер получились такие нежные. Даже враги очень харизматичные. Вообще ни на секунду не заскучала».

«Это все тот же знакомый мир, но теперь в нем рассказываются истории новых героев. На мой взгляд, получилось достойное продолжение исторической саги, снятое с большим размахом»

Фото: Кадр из сериала «Основание: Орхан»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
