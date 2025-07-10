Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Если ты не первый, то ты последний»: гениальный Нолан дуреет от этой абсурдной комедии с Боратом

«Если ты не первый, то ты последний»: гениальный Нолан дуреет от этой абсурдной комедии с Боратом

10 июля 2025 15:42
Кристофер Нолан

Зрители воспринимают ее хорошо, но не восхваляют.

Однажды Кристофера Нолана спросили, какой фильм он никогда не переключает, ответ поразил всех: «Рикки Бобби: Король дороги». Казалось бы, при чём тут философ кино, строящий повествование в форме временных лабиринтов, и фарсовая комедия про гонки NASCAR с Уиллом Ферреллом в главной роли?

Но ответ — «Если ты не первый, то ты последний» — стал напоминанием: даже самые серьёзные режиссёры иногда восхищаются абсолютной глупостью.

«Если ты не первый, то ты последний»: гениальный Нолан дуреет от этой абсурдной комедии с Боратом

Абсурдная комедия, которая покорила гения

Фильм Адама МакКея действительно стартует бодро. Сатира на спортивные драмы, мощные заезды, шуточки на грани — всё работает, пока не вступает в силу стандартная голливудская формула падения и возрождения героя.

К сожалению, именно с этого момента «Король дороги» теряет самоиронию и превращается в пародию без пародийности, отмечает автор Telegram-канала Cinema Critique. Весь абсурдный запал, казалось бы, уходит вместе с первым актом, оставляя зрителя наедине с избитым сюжетом.

Плюсы фильма

Из явных плюсов — гонки сняты с размахом. Бюджет позволил не экономить на кадрах с трассы, а шум мотора звучит так же сладко, как в новой «Формуле 1» и «Форсаже». И, конечно, появление Саши Барона Коэна, любимого всеми Бората, в роли француза-антагониста, попивающего эспрессо прямо за рулём, достойно похвалы.

«Если ты не первый, то ты последний»: гениальный Нолан дуреет от этой абсурдной комедии с Боратом

Почему Нолан так любит этот фильм — вопрос без ответа. Возможно, за отсутствие пафоса, за честный юмор. А может, просто потому, что иногда даже великим творцам хочется выключить мозг и смотреть, как пума сидит в машине, а герой учится заново есть с помощью голосовых команд.

Рекомендовать «Рики Бобби» для обязательного просмотра мы не можем, это не фильм для всех. Но как факт это забавно: даже у режиссёра «Интерстеллара» есть свои киношные слабости.

«Самый запретный угол»: Кэмерону категорически не понравился «Оппенгеймер» Нолана — и он теперь хочет снять свою версию.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Читать дальше 22 июля 2025
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Читать дальше 22 июля 2025
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову Читать дальше 22 июля 2025
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит «Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит Читать дальше 22 июля 2025
Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Читать дальше 22 июля 2025
Не только «Одиссея» Нолана: топ-5 фильмов, вдохновлениях древнегреческой мифологией Не только «Одиссея» Нолана: топ-5 фильмов, вдохновлениях древнегреческой мифологией Читать дальше 21 июля 2025
«Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 «Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше