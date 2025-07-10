«Если ты не первый, то ты последний»: гениальный Нолан дуреет от этой абсурдной комедии с Боратом

Зрители воспринимают ее хорошо, но не восхваляют.

Однажды Кристофера Нолана спросили, какой фильм он никогда не переключает, ответ поразил всех: «Рикки Бобби: Король дороги». Казалось бы, при чём тут философ кино, строящий повествование в форме временных лабиринтов, и фарсовая комедия про гонки NASCAR с Уиллом Ферреллом в главной роли?

Но ответ — «Если ты не первый, то ты последний» — стал напоминанием: даже самые серьёзные режиссёры иногда восхищаются абсолютной глупостью.

Абсурдная комедия, которая покорила гения

Фильм Адама МакКея действительно стартует бодро. Сатира на спортивные драмы, мощные заезды, шуточки на грани — всё работает, пока не вступает в силу стандартная голливудская формула падения и возрождения героя.

К сожалению, именно с этого момента «Король дороги» теряет самоиронию и превращается в пародию без пародийности, отмечает автор Telegram-канала Cinema Critique. Весь абсурдный запал, казалось бы, уходит вместе с первым актом, оставляя зрителя наедине с избитым сюжетом.

Плюсы фильма

Из явных плюсов — гонки сняты с размахом. Бюджет позволил не экономить на кадрах с трассы, а шум мотора звучит так же сладко, как в новой «Формуле 1» и «Форсаже». И, конечно, появление Саши Барона Коэна, любимого всеми Бората, в роли француза-антагониста, попивающего эспрессо прямо за рулём, достойно похвалы.

Почему Нолан так любит этот фильм — вопрос без ответа. Возможно, за отсутствие пафоса, за честный юмор. А может, просто потому, что иногда даже великим творцам хочется выключить мозг и смотреть, как пума сидит в машине, а герой учится заново есть с помощью голосовых команд.

Рекомендовать «Рики Бобби» для обязательного просмотра мы не можем, это не фильм для всех. Но как факт это забавно: даже у режиссёра «Интерстеллара» есть свои киношные слабости.

«Самый запретный угол»: Кэмерону категорически не понравился «Оппенгеймер» Нолана — и он теперь хочет снять свою версию.