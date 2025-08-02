Если стук колес — ваш любимый звук, этот тест для вас: покажет, хорошо ли вы знаете фильмы СССР, где есть поезда

Советские режиссеры обожали поезда — и неспроста. В тесных купе, на перронах и в тамбурах разворачивались целые драмы, комедии и даже детективы.

Железная дорога становилась местом встреч и расставаний, символом пути к мечте или бегства от проблем. А еще — идеальной декорацией: ритм колес, пейзажи за окном и случайные попутчики создавали неповторимую атмосферу.

От романтической классики до абсурдных комедий — поезда в СССР катали не только пассажиров, но и зрителей по самым разным жанрам. В одних фильмах вагоны превращались в дом на колесах, в других — в место действия целого детектива. И каждый раз это было по-своему уютно, смешно или трогательно.

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