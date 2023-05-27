Если слышите эти слова, то знайте, что вас пытаются обмануть: больше ни у кого не выйдет

Теперь вы будете во всеоружии.

Чтобы распознать в собеседнике лжеца, детектор лжи не нужен. Достаточно обладать базовым навыком запоминания. Стоит запомнить три фразы, и обманщик никогда не подберется к вам «на расстояние выстрела».

«Клянусь мамой/собой/здоровьем/богом»

Наполненное экспрессией и эмоциями выражение, как правило, намекает, что в искренности собеседника надо усомниться. Человеку, уверенному в своих словах, не нужны дополнительные инструменты в виде клятв.

«Не намерен/не обязан отвечать на этот выпад/вопрос»

Уход от ответа в любой, даже самой вежливой форме, — яркий маркер того, что перед вами лгунишка. Если человеку нечего скрывать, зачем ему юлить и отказываться от диалога?

«Ни да ни нет»

Отсутствие однозначного ответа на прямой вопрос, сомнение в тоне, все эти мелочи выдают неуверенность. Неуверенность, как правило, означает, что вам врут в лицо, просто не очень профессионально и убедительно. С такими собеседниками стоит держать ухо востро, как пишут на портале Wday .