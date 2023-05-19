Если сходиться, то навсегда: вот какую зодиакальную пару ждет болезненный развод

Любовь друг к другу способна вознести партнеров на седьмое небо. Однако когда чувства заканчиваются или между двумя половинками возникают непреодолимые разногласия, расставание способно причинить невероятную боль. Весь белый свет становится не мил. По наблюдениям астрологов, такой исход возможен в союзе двух определенных знаков зодиака. Встретившись, они теряют голову от страсти, но когда наступает время попрощаться, их сердца разбиваются на осколки. О какой зодиакальной паре идет речь?

Лев и Скорпион

Когда сходятся вместе лед и пламень, получается настоящий взрыв эмоций. В момент знакомства огненного и водного знаков окружающие могут своими глазами видеть, как между этими двумя пробегают искры. Один из них привлекателен, второй - чертовски привлекателен, поэтому неудивительно, что с первого взгляда возникает химия.

Оба знака обладают сложным характером (золотым, поэтому таким тяжелым).

Лев горделив и знает себе цену, Скорпион тоже не лыком шит, поэтому друзья и близкие делают ставки, как долго они смогут выносить друг друга. На удивление, их союз можно охарактеризовать как гармоничный. Оба ценят партнера и готовы идти на компромисс ради него - но ровно до того момента, как между ними не пробежит кошка.

Представители этих двух знаков действительно составляют прекрасную пару, они хорошо чувствуют и понимают друг друга, чутко относятся к желаниям и потребностям второй половинки.

Правда, желательно, чтобы их сферы деятельности не пересекались, иначе между Львом и Скорпионом возникнет что-то вроде конкуренции.

Именно она способна погубить на корню их союз. Огненный и водный знак, работающие вместе или в одной области, довольно скоро начнут меряться друг с другом достижениями, пытаться превзойти партнера по какому-нибудь параметру, а то и сразу по всем. Негласное соревнование накалит обстановку в доме и приведет к конфликтам, где каждый норовит задеть побольнее и надавить на самое больное.

Несмотря на это, расставание принесет Льву и Скорпиону такую боль, какую они еще не испытывали - сильную и всепоглощающую.

На некоторое время они вообще уйдут в тень, поставят на паузу общение не только друг с другом, но и со всеми окружающими. И огненный, и водный знак понимают, что такой гармонии в отношениях у них больше ни с кем не будет, но и вернуться назад друг к другу тоже не смогут.