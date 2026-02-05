Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей

Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей

5 февраля 2026 20:43
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей

Звóнит или звони́т? Таких легких вопросов не будет.

Есть слова, которые работают как лакмусовая бумажка. Скажешь с правильным ударением — и ты свой в грамотной тусовке. Ошибешься — и все поймут, что правила ты учил вполуха. В нашем тесте девять таких «ловушек». Это слова, которые используются практически каждый день.

И да, в них ошибаются даже те, кто всегда получал одни пятерки. Те самые «отличники», вроде Маши из «Приключений Петрова и Васечкина», для которых двойка — это катастрофа вселенского масштаба.

Из простых примеров: многие говорят «звóнит», хотя правильно — «звони́т». То же самое с «включи́т» и «созда́л». Кажется, что глаголы на -ить должны вести себя одинаково, но русский язык так не работает. Здесь не поможет даже стратегическая хитрость Олив из «Отличницы легкого поведения» — придется просто запомнить.

А вот двоечник и выдумщик Гриша Ганжа из «Большой перемены» наверняка придумал бы для них веселую запоминалку. Проверьте себя. Если ни разу не дрогнули — вы редкий экземпляр.

Если запнулись — ничего страшного, зато вы сегодня узнали кое-что новое. Русский язык вообще не про то, чтобы его идеально знать. Он про то, чтобы постоянно в нем сомневаться. А эти девять слов — просто веселый способ напомнить, что даже у «отличников» бывают проколы. И иногда здорово быть немножко Ганжой, который знает, что главное — не безошибочность, а умение выкрутиться.

Фото: Кадр из фильма «Большая перемена» (1973)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Читать дальше 20 февраля 2026
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест «Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест Читать дальше 20 февраля 2026
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза Читать дальше 20 февраля 2026
Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Читать дальше 20 февраля 2026
Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Читать дальше 20 февраля 2026
Посмотрели лучшие экранизации Пушкина? Все равно не пройдете сложный тест по его шедеврам хотя бы на 6/9 Посмотрели лучшие экранизации Пушкина? Все равно не пройдете сложный тест по его шедеврам хотя бы на 6/9 Читать дальше 20 февраля 2026
Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов Читать дальше 19 февраля 2026
А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц) А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц) Читать дальше 19 февраля 2026
Пока вы празднуете Масленицу – мы предлагаем тест: угадайте 5 фильмов СССР по кадрам с пышными блинами Пока вы празднуете Масленицу – мы предлагаем тест: угадайте 5 фильмов СССР по кадрам с пышными блинами Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше