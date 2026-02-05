Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей

Есть слова, которые работают как лакмусовая бумажка. Скажешь с правильным ударением — и ты свой в грамотной тусовке. Ошибешься — и все поймут, что правила ты учил вполуха. В нашем тесте девять таких «ловушек». Это слова, которые используются практически каждый день.

И да, в них ошибаются даже те, кто всегда получал одни пятерки. Те самые «отличники», вроде Маши из «Приключений Петрова и Васечкина», для которых двойка — это катастрофа вселенского масштаба.

Из простых примеров: многие говорят «звóнит», хотя правильно — «звони́т». То же самое с «включи́т» и «созда́л». Кажется, что глаголы на -ить должны вести себя одинаково, но русский язык так не работает. Здесь не поможет даже стратегическая хитрость Олив из «Отличницы легкого поведения» — придется просто запомнить.

А вот двоечник и выдумщик Гриша Ганжа из «Большой перемены» наверняка придумал бы для них веселую запоминалку. Проверьте себя. Если ни разу не дрогнули — вы редкий экземпляр.

Если запнулись — ничего страшного, зато вы сегодня узнали кое-что новое. Русский язык вообще не про то, чтобы его идеально знать. Он про то, чтобы постоянно в нем сомневаться. А эти девять слов — просто веселый способ напомнить, что даже у «отличников» бывают проколы. И иногда здорово быть немножко Ганжой, который знает, что главное — не безошибочность, а умение выкрутиться.