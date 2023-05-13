Если продать эти вещи из СССР, можно разбогатеть: есть в каждом доме

Энтузиасты старательно охотятся за предметами прошлых эпох. На соответствующих аукционах ценные вещи уходят за сотни тысяч рублей, а особенно ценятся, как оказалось, лоты, связанные с СССР.

Так, внимание коллекционеров привлекают монеты того периода. Например, три рубля, выпущенные в 1947 и 1958 годах, можно продать за весьма большую сумму. Но самой ценной считается монета достоинством 20 копеек 1991 года выпуска. За нее можно выручить даже 30 тысяч рублей.

Не менее значимыми считаются почтовые марки. Их стоимость складывается из нескольких факторов: редкость, тираж и историческая ценность. И, например, марку с изображением Владимира Ленина, которая была выпущена в честь дня его рождения, можно продать как минимум за 50 тысяч рублей.

Медали и жетоны военнослужащих, как пишет портал Wday, — это еще одна важная находка в мире коллекционеров. Жетон, на котором четко виден уникальный номер военного, можно продать за 300 тысяч. А медаль, выданную за ту или иную победу в соревнованиях, — как минимум за 100.