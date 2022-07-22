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«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках

22 июля 2022 14:35
«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках

Звезда социальных сетей не всегда бывает откровенна с фанатами.

Анна Заворотнюк рассказала о своих заработках. Знаменитость попыталась ответить на вопросы любопытных поклонников.

Наследница звезды «Моей прекрасной няни» уже несколько лет является весьма успешным блогером. Анна не только рассказывает поклонникам о своей жизни, но и показывает снимки из путешествий. Поклонники не скрывают, что их волнует, как именно зарабатывает Заворотнюк-младшая на такую жизнь. Но сама знаменитость, как оказалось, не готова отвечать на подобные вопросы. В своих социальных сетях она предпочла съязвить, отвечая на вопросы фанатов о доходах с рекламы.

«У меня талант — находить деньги на улице. Иногда кошельками, иногда целыми чемоданами. Если повезет, сейф под ноги попадается», — издевается над фанатами знаменитость.

Отметим, ранее Анна признавалась, что считает себя профессиональным блогером. По ее словам, она занимается все время только развитием своей страницы — это ее полноценная работа, которая приносит доход.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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