Если понравился «Чернобыль», включайте «Гевелий»: Netflix снял историю, которая никого не оставит равнодушным

Мини-сериал «Гевелий» от Netflix - это пять серий по реальной истории, которая до сих пор вызывает у поляков злость и вопросы. В январе 1993 года в Балтийском море во время сильного шторма затонул паром «Ян Гевелий». Погибли 20 членов экипажа и 35 пассажиров, выжили только девять.

«Гевелий»: трагедия, которую никто не хотел признавать

Сериал снял режиссёр Яан Холоубек по сценарию Каспера Байона - дуэт, уже работавший над проектом «Высокая вода» о трагическом наводнении в Вроцлаве. Здесь они снова берут реальную катастрофу и показывают не только ужас события, но и то, как власть пытается закрыть тему.

Что общего с «Чернобылем»

Как и в сериале HBO, главная интрига «Гевелия» не в том, что случилось, а в том, почему это допустили, пишет дзен-канал Первый ряд.

Создатели разбирают версию о том, что на борту могли перевозить оружие, хотя официально в документах значился обычный груз. Доказательств нет, но сериал аккуратно показывает, сколько странных деталей всплывает в деле.

Суд, капитан и удобный виноватый

По итогам расследования суд обвинил капитана, хотя позже приговор менялся в других инстанциях. Netflix делает на этом акцент: очень удобно свалить всё на одного человека, когда вопросы есть ко всей системе, от состояния парома до решений чиновников.

«Гевелий» не пытается удивить зрелищностью или звёздным актёрским составом. Он работает через боль семей погибших, выживших и людей, которым пришлось годами доказывать очевидное. И самое страшное здесь не шторм, а равнодушие людей.